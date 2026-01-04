Αγόρασε μονόπετρο και σχεδίαζε να της κάνει μία παραμυθένια πρόταση γάμου, αλλά έχει δεύτερες σκέψεις – «Διστάζω γιατί μου φωνάζει και με προσβάλλει»

Δεν αξίζει πάντα τον κόπο να προσβάλλεσαι όταν ο σύντροφός σου λέει κάτι κακό ή φωνάζει, καθώς μπορεί εύκολα να είναι παρενέργεια μιας κακής μέρας ή του εργασιακού στρες και να μην έχει να κάνει με εσένα.

Υπάρχουν στιγμές που μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει από πάνω μας χωρίς να μας αγγίξει και να μην το πάρουμε προσωπικά. Αλλά τι πρέπει να κάνεις όταν η κακή μέρα του συντρόφου σου γίνεται η «προεπιλεγμένη ρύθμιση» της σχέσης σου και σου φωνάζει συνεχώς λες και είναι ολυμπιακό άθλημα;

Αυτός ο άνδρας και η κοπέλα του βγαίνουν από τότε που ήταν 18 ετών και τώρα είναι 27. Αυτή τη στιγμή ζουν στη Νέα Υόρκη: εκείνος εργάζεται σε επενδυτική εταιρεία, ενώ η κοπέλα του είναι οδοντίατρος. Στα χαρτιά, η σχέση τους φαίνεται να είναι εξαιρετική. Συμφωνούν σε όλα τα σημαντικά ζητήματα, όπως τα χρήματα, η πολιτική, η θρησκεία, οι οικογενειακές αξίες, ο ρομαντισμός και η ανατροφή των παιδιών. Οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να σκεφτείτε που θα μπορούσε να σώσει ή να καταστρέψει μια σχέση, εκείνοι συμφωνούν. Γιατί, λοιπόν, διστάζει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του μαζί της;

Ας γυρίσουμε λίγο τον χρόνο πίσω, τότε που ήταν στο κολέγιο. Μιλούσαν για το πώς, μετά την αποφοίτηση, θα αρραβωνιάζονταν, θα έκαναν έναν διασκεδαστικό γάμο και πιθανότατα θα άρχιζαν τις προσπάθειες για να αποκτήσουν παιδιά κάπου μεταξύ 30 και 33 ετών.

«Με το μπόνους που πήρα της αγόρασα δαχτυλίδι»

«Αγόρασα ένα δαχτυλίδι τον Αύγουστο με ένα μπόνους που έλαβα στο τέλος του δεύτερου τριμήνου. Είναι διαμάντι και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα το αποκτήσει. Συνεννοήθηκα κρυφά με την αδελφή της και με βοήθησε να διαλέξω κάτι που ξέραμε ότι θα λάτρευε», εξήγησε ο ίδιος.

«Έχω μερικές ιδέες για την πρόταση γάμου, είτε σε σκάφος στον ποταμό Hudson στο ηλιοβασίλεμα, είτε στη γέφυρα Bow στο Central Park, είτε στον παραλιακό δρόμο του Brooklyn Heights. Είναι κάτι που έχω σκεφτεί πολύ».

«Δεν αντέχω τον τρόπο που μου συμπεριφέρεται»

«Μόνο που έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα… Δεν αντέχω τον τρόπο που μου συμπεριφέρεται. Πάντα μου φωνάζει για κάτι… “υπάρχω” πολύ δυνατά, επέστρεψα σπίτι κάνοντας θόρυβο ή πολύ αθόρυβα. Δεν έβαλα τα παπούτσια μου στην ντουλάπα της εισόδου όταν γύρισα σπίτι στις 10 μ.μ., ενώ θα ξαναέφευγα στις 7 π.μ.».

Του ουρλιάζει επίσης αν αφήσει μερικές τρίχες μετά το ξύρισμα, αλλά η ίδια κρατάει όλα τα προϊόντα μαλλιών και μακιγιάζ της απλωμένα σε όλο το μικροσκοπικό τους μπάνιο.

Περίπου μισή ώρα αφότου η κοπέλα του του φωνάξει για κάτι, ζητάει συγγνώμη και ρίχνει το φταίξιμο στο ότι πεινάει, είναι εξαντλημένη, αγχωμένη ή επειδή κάτι της χάλασε τη διάθεση στον δρόμο από τη δουλειά για το σπίτι. Κάνουν ατελείωτες συζητήσεις για το πόσο άσχημα του φέρεται και τίποτα δεν αλλάζει. Αγαπά την κοπέλα του με όλη του την καρδιά, αλλά σίγουρα όχι όταν τον βρίζει και τον προσβάλλει.

«Δεν νομίζω ότι είμαι έτοιμος να κάνω πρόταση γάμου»

Και αν αναρωτιέστε αν κάνει εκείνος κάτι λάθος στο σπίτι που να συμβάλλει στην οξύθυμη προσωπικότητά της, η απάντηση είναι όχι. Είναι αρκετά εύκολος στη συμβίωση.

«…Έχουμε μια οικιακή βοηθό που πλένει και τα ρούχα μας. Τις περισσότερες φορές παραγγέλνω τα ψώνια στο σπίτι λόγω του ωραρίου μου. Είμαι πολύ τακτικός, εκτός από μερικά πράγματα, όπως τα παπούτσια μου ή οι τρίχες όταν πρέπει να ξυριστώ γρήγορα», συνέχισε.

«Πρέπει να έχω καθαρό πρόσωπο για τη δουλειά, αλλά μερικές φορές το ωράριό μου είναι εξωφρενικό… Τέλος πάντων, γι’ αυτό δεν είμαι έτοιμος να κάνω πρόταση γάμου… παρόλο που έχω το δαχτυλίδι», κατέληξε.