Ελβετία: Ποιες κατηγορίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες του μπαρ – «Δεν είμαστε καλά»

Φωτογραφίες αποκάλυψαν ότι οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation στην Ελβετία, όπου δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην φρικτή φωτιά, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, είχαν κάνει μόνοι τους ορισμένες από τις εργασίες ανακαίνισης του χώρου πριν από μια δεκαετία.

Τώρα, ο Jacques Moretti, 49 ετών, και η σύζυγός του Jessica, 40 ετών, οι οποίοι άνοιξαν το μπαρ Le Constellation το 2015, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια λόγω της τραγωδίας, εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούσαν τα πρότυπα ασφαλείας ή τα μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς, στο μαγαζί τους, σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε γύρω στις 1:30 π.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη το πρωί, σκότωσε τουλάχιστον 40 άτομα, ενώ ακόμα 119 τραυματίστηκαν – τα περισσότερα από αυτά ήταν έφηβοι και νεαροί στην δεκαετία των 20- με σοβαρά εγκαύματα τρίτου βαθμού. Ενώ οι ελβετικές αρχές επιβεβαίωσαν 40 θύματα, οι Ιταλοί ανέφεραν 47 νεκρούς.

Οι υποψίες στο πλαστικό ηχομονωτικό υλικό

Οι υποψίες των αρχών εστιάζονται στην ακουστική μόνωση από αφρώδες υλικό με εσοχές που κάλυπτε την οροφή του μπαρ στο υπόγειο και φαίνεται να αναφλέχθηκε από ένα ή περισσότερα βεγγαλικά που κρατούσαν οι θαμώνες ψηλά πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας, και στη συνέχεια εξαπλώθηκε με τρομακτική σφοδρότητα.

Και αυτές οι φωτογραφίες, που ανακαλύφθηκαν σε έναν λογαριασμό στο Facebook που δημιούργησε το γαλλικό ζευγάρι το 2015, καταγράφοντας την ανακαίνιση του μπαρ που έκαναν οι ίδιοι, δείχνουν ότι η οροφή είχε απογυμνωθεί εντελώς εκείνη την εποχή, με το αφρώδες υλικό να εφαρμόζεται στη συνέχεια ως τελικό στρώμα.

«Όλα έγιναν σύμφωνα με τους κανονισμούς», δήλωσε ο Jacques Moretti, 49 ετών, στην εφημερίδα La Tribune de Genève. «Δεν μπορούμε ούτε να κοιμηθούμε ούτε να φάμε. Δεν είμαστε καλά».

Ο ίδιος αρνήθηκε τις αναφορές ότι οι σκάλες που οδηγούσαν από το υπόγειο, όπου ξεκίνησε η φωτιά, στην κύρια έξοδο ήταν πολύ στενές ή ότι χρησιμοποιήθηκαν μη πυράντοχα υλικά στην επίπλωση ή στον ηχομονωτικό αφρό στην οροφή.

«Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε στην αποσαφήνιση των αιτίων. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Οι δικηγόροι μας έχουν επίσης εμπλακεί», είπε. Το ζευγάρι έχει ήδη ανακριθεί από τις αρχές και ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, σύμφωνα με την Beatrice Pilloud, γενική εισαγγελέα του καντονίου του Valais.

Η Pilloud δήλωσε: «Υποθέτουμε ότι η φωτιά προκλήθηκε από βεγγαλικά που ήταν προσαρτημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας. Από εκεί, η φωτιά επεκτάθηκε στην οροφή. Εξετάζουμε επίσης ποια υλικά χρησιμοποιήθηκαν. Διερευνάται επίσης το ζήτημα των εξόδων κινδύνου, των πυροσβεστήρων και της χωρητικότητας του μπαρ».

Πρόσθεσε: «Η έρευνά μας περιλαμβάνει επίσης τον αφρό στην οροφή. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν θα απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες σε κάποιο άτομο. Ωστόσο, είναι πιθανό να ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας».

Αρνήθηκε να σχολιάσει εάν θα ληφθούν μέτρα για να αποτραπεί η φυγή του ζευγαριού από την Ελβετία, δηλώνοντας: «Προς το παρόν δεν υπάρχει ποινική ευθύνη», είπε.