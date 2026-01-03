Βραζιλία: Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν κάθε «αποδεκτό όριο» στη Βενεζουέλα – Καταδικάζει την επίθεση το Μεξικό

  • Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή υπερέβη κάθε «αποδεκτό όριο».
  • Ο Λούλα δήλωσε πως «αυτές οι πράξεις αποτελούν σοβαρή προσβολή της κυριαρχίας της Βενεζουέλας και ένα ακόμη εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα».
  • Το Μεξικό καταδίκασε τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε «στρατιωτική ενέργεια θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα».
Βραζιλία: Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν κάθε «αποδεκτό όριο» στη Βενεζουέλα – Καταδικάζει την επίθεση το Μεξικό

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε σήμερα την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Βενεζουελανού ομολόγου του Νικολάς Μαδούρο, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή υπερέβη κάθε «αποδεκτό όριο».

«Αυτές οι πράξεις αποτελούν σοβαρή προσβολή της κυριαρχίας της Βενεζουέλας και ένα ακόμη εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα», δήλωσε ο Λούλα σε ανάρτησή του στο X.

Ο Λούλα είχε δηλώσει προηγουμένως ότι μια ένοπλη επέμβαση στη Βενεζουέλα θα αποτελούσε «ανθρωπιστική καταστροφή» και είχε προσφέρει η Βραζιλία να μεσολαβήσει στις διαφορές μεταξύ των χωρών. Η Βραζιλία έκλεισε τα σύνορά της με την Βενεζουέλα.

Η καταδίκη από το Μεξικό

Το γειτονικό Μεξικό καταδίκασε σήμερα τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε «στρατιωτική ενέργεια θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα».

«Η μεξικανική κυβέρνηση καταδικάζει και απορρίπτει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις στρατιωτικές ενέργειες που πραγματοποίησαν μονομερώς τις τελευταίες ώρες οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εναντίον στόχων που βρίσκονται εντός της επικράτειας της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού.

