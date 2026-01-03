Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες βρίσκεται στη Ρωσία, σύμφωνα με πηγές

  • Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, βρίσκεται στη Ρωσία, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις μετακινήσεις της.
  • Η είδηση έρχεται μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη σύλληψη του Μαδούρο, ενώ η Ροντρίγκες εμφανίστηκε σε ηχητικό μήνυμα ζητώντας αποδείξεις ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του είναι εν ζωή.
  • Την ίδια ώρα, ο αδελφός της, Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, βρίσκεται στο Καράκας και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ώρα της επίθεσης.
Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, βρίσκεται στη Ρωσία, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις μετακινήσεις της και μίλησαν το Σάββατο στο Reuters, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από αμερικανικές δυνάμεις έπειτα από επίθεση στη χώρα.

LIVE – Επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: «Έπιασαν στον ύπνο» τον Μαδούρο και τον μεταφέρουν στη Νέα Υόρκη – Όλες οι εξελίξεις

Την ίδια ώρα, ο αδελφός της, Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, βρίσκεται στο Καράκας, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν πού βρίσκεται.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η Ντέλσι Ροντρίγκες εμφανίστηκε σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, ζητώντας αποδείξεις ότι ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, είναι εν ζωή.

Ο Χόρχε Ροντρίγκες δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ώρα της επίθεσης.

17:58 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο και η σύζυγός τους μεταφέρονται στις ΗΠΑ με πολεμικό πλοίο – «Παρακολούθησα live την επιχείρηση», είπε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, μεταφέρονται στη...
17:47 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Ποιες κατηγορίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες του μπαρ – «Δεν είμαστε καλά»

Φωτογραφίες αποκάλυψαν ότι οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation στην Ελβετία,  όπου δεκάδες...
17:29 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βερολίνο: Χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα από πυρκαγιά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό – Οι υποψίες για εμπρησμό

Περίπου 50.000 νοικοκυριά και τουλάχιστον 2.000 επιχειρήσεις στο νοτιοδυτικό Βερολίνο βρίσκοντ...
17:16 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βραζιλία: Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν κάθε «αποδεκτό όριο» στη Βενεζουέλα – Καταδικάζει την επίθεση το Μεξικό

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε σήμερα την στρατιωτική επίθεσ...
