Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες βρίσκεται στη Ρωσία, σύμφωνα με πηγές

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, βρίσκεται στη Ρωσία, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις μετακινήσεις της και μίλησαν το Σάββατο στο Reuters, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από αμερικανικές δυνάμεις έπειτα από επίθεση στη χώρα.

Την ίδια ώρα, ο αδελφός της, Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, βρίσκεται στο Καράκας, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν πού βρίσκεται.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η Ντέλσι Ροντρίγκες εμφανίστηκε σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, ζητώντας αποδείξεις ότι ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, είναι εν ζωή.

Ο Χόρχε Ροντρίγκες δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την ώρα της επίθεσης.