  • Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι η ΕΕ «παρακολουθεί πολύ στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα» και υποστηρίζει «μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση», με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
  • Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ζήτησε «αποκλιμάκωση και μια λύση με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών που κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» στη Βενεζουέλα.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συντονισμό με την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας, διασφαλίζει την πλήρη υποστήριξη και την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ που βρίσκονται στη χώρα.
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ζητεί πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου στη Βενεζουέλα

«Οποιαδήποτε λύση (δοθεί πρέπει) να σέβεται το διεθνές δίκαιο», δήλωσε σχετικά με τη Βενεζουέλα, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα ζήτησε αποκλιμάκωση, πάντα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου.

Με ανάρτησή της στο «Χ», η Πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε: «Παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας και υποστηρίζουμε μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Με την Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ, Κάγια Κάλας και σε συντονισμό με τα κράτη μέλη της ΕΕ, διασφαλίζουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ στη χώρα μπορούν να βασίζονται στην πλήρη υποστήριξή μας».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα επέμεινε στο Διεθνές Δίκαιο.  «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί αποκλιμάκωση και μια λύση με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών που κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε για τη Βενεζουέλα ο Αντόνιο Κόστα.

Με ανάρτησή του στο «Χ», ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δηλώνει ότι παρακολουθεί την κατάσταση στη Βενεζουέλα με μεγάλη ανησυχία και προσθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει μια ειρηνική, δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς λύση.

«Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών στη χώρα», αναφέρει, τέλος, ο Αντόνιο Κόστα.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

17:58 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

