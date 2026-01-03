Βενεζουέλα: Φωτογραφία με τον Μαδούρο να έχει συλληφθεί κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Κύμα ανησυχίας σάρωσε τη Λατινική Αμερική τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς οι πληροφορίες για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η επίθεση των ΗΠΑ στο Καρακάς έφεραν νέα δραματική κλιμάκωση στην ήδη τεταμένη κατάσταση της περιοχής.

Ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη κατά τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης, εξέλιξη που ακολούθησε δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν «ένα πλήγμα μεγάλης κλίμακας» και ότι συνέλαβαν τον ηγέτη της Βενεζουέλας.

Την ίδια ώρα, φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media φαίνεται να απεικονίζει τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας να κρατείται από στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο APA.

@OrlvndoA @carlaangola @maibortpetit @SergioNovelliE aquí la primera foto de maduro luego de ser capturado en esta operación y es llevado por agentes la DEA… NOTA: No es inteligencia articula… pic.twitter.com/vr88VvpzDt — Dijickson Duvalier (@Dijickson) January 3, 2026

🚨 #ULTIMAHORA

Donald Trump ataca #Venezuela e informa que CAPTURARON (SECUESTRARON) A NICOLÁS MADURO El Premio Bélico de la paz secuestrando a un presidente legítimo para robar los recursos estratégicos de Venezuela pic.twitter.com/mrSURH3uML — Santy Así Mero! (@SantyRuize) January 3, 2026

Esta foto debe ser verdad, Maduro tiene una chaqueta Polo pic.twitter.com/L6y1OGmyYg — Jóse R Guzmán (@JoseRGuzman) January 3, 2026



Η εικόνα αυτή εμφανίστηκε εν μέσω ισχυρισμών του Τραμπ ότι τόσο ο Μαδούρο όσο και η σύζυγός του συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν εκτός Βενεζουέλας.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Μαδούρο πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου στις ΗΠΑ, αντιμετωπίζοντας ποινικές κατηγορίες.