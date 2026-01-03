Βενεζουέλα: Φωτογραφία με τον Μαδούρο να έχει συλληφθεί κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Σύνοψη από το

  • Κύμα ανησυχίας σάρωσε τη Λατινική Αμερική μετά τις πληροφορίες για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και την επίθεση των ΗΠΑ στο Καρακάς.
  • Φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media φαίνεται να απεικονίζει τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας να κρατείται από στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο APA.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίστηκε ότι ο Μαδούρο συνελήφθη κατά τη διάρκεια «πλήγματος μεγάλης κλίμακας» και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου στις ΗΠΑ για ποινικές κατηγορίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βενεζουέλα: Φωτογραφία με τον Μαδούρο να έχει συλληφθεί κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Πηγή: Χ

Κύμα ανησυχίας σάρωσε τη Λατινική Αμερική τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς οι πληροφορίες για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η επίθεση των ΗΠΑ στο Καρακάς έφεραν νέα δραματική κλιμάκωση στην ήδη τεταμένη κατάσταση της περιοχής.

LIVE – Επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο συνελήφθη και θα δικαστεί στη Νέα Υόρκη – Όλες οι εξελίξεις

Ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη κατά τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης, εξέλιξη που ακολούθησε δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν «ένα πλήγμα μεγάλης κλίμακας» και ότι συνέλαβαν τον ηγέτη της Βενεζουέλας.

Την ίδια ώρα, φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media φαίνεται να απεικονίζει τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας να κρατείται από στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο APA.


Η εικόνα αυτή εμφανίστηκε εν μέσω ισχυρισμών του Τραμπ ότι τόσο ο Μαδούρο όσο και η σύζυγός του συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν εκτός Βενεζουέλας.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο Μαδούρο πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου στις ΗΠΑ, αντιμετωπίζοντας ποινικές κατηγορίες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εκρηκτική άνοδος της γρίπης-Υπερδιπλασιασμός εισαγωγών στα νοσοκομεία

Μακροζωία: 9 superfoods που θα προσθέσουν χρόνια στη ζωή σας, σύμφωνα με ειδικούς

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Δείτε πότε θα πληρωθείτε

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Αυτές είναι οι ειδικότητες που ζητούνται – Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:26 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ζητεί πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου στη Βενεζουέλα

«Οποιαδήποτε λύση (δοθεί πρέπει) να σέβεται το διεθνές δίκαιο», δήλωσε σχετικά με τη Βενεζουέλ...
15:37 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εναντίον ΗΠΑ: Το Ιράν «δεν θα υποκύψει στον εχθρό»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε σήμερα πως η Τεχεράνη «δεν θα υ...
15:08 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Καταδικάζει τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Η ιδεολογική εχθρότητα επικράτησε της διπλωματίας»

Η Ρωσία καταδίκασε τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δηλώνοντας ότι η «ιδεολογική...
14:49 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Αυτό είναι το κατηγορητήριο – Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δήλωσε ότι ο Νικολάς Μαδούρο «σύντομα θα αντιμετωπ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι