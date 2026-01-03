Εύβοια: Νεκρός 50χρονος μέσα σε κλειδωμένο υπόγειο – Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

  • Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, μέσα σε υπόγειο, το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1) στην Εύβοια.
  • Η γυναίκα του ανησύχησε και ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες έσπασαν την κλειδωμένη πόρτα του υπογείου στην Ποσειδωνία.
  • Οι αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο 50χρονος.
Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, μέσα σε υπόγειο, το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online η γυναίκα του ανησύχησε καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής και ενημέρωσε τις αρχές.

Δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής έσπευσαν στην περιοχή της Ποσειδωνίας στο Δήμο Χαλκιδέων και έσπασαν την πόρτα του υπογείου, που ήταν κλειδωμένη από μέσα.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο 50χρονος.

