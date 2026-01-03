Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία στο Άργος Ορεστικό

  • Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (2/1) στον χώρο, όπου διεξάγεται η εμποροπανήγυρη στο Άργος Ορεστικό.
  • Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά μεταξύ τους, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα.
  • Ο οδηγός του ενός οχήματος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας με ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι, χωρίς η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.
Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (2/1) στον χώρο, όπου διεξάγεται η εμποροπανήγυρη στο Άργος Ορεστικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά μεταξύ τους κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ακόμη από τις αρχές.

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, που προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές και στα δύο οχήματα, μετατρέποντάς τα σε μια άμορφη μάζα σιδηρικών στο μπροστινό τους μέρος.

Ο οδηγός του ενός οχήματος μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού, καθώς έφερε ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του δεν εμπνέει περαιτέρω ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και για να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα.

