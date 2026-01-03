Κληρονομικό Δίκαιο: Τι ισχύει για τα ζευγάρια που δεν έχουν παντρευτεί και δεν έχουν σύμφωνο συμβίωσης – Όλες οι αλλαγές

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο Κληρονομικό Δίκαιο φέρνει το νέο νομοσχέδιο που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές του 2026 και να ψηφιστεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. O Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι το Κληρονομικό Δίκαιο αλλάζει, έπειτα από ογδόντα χρόνια και προσαρμόζεται πλέον στις κοινωνικές, οικονομικές και δημογραφικές συνθήκες της εποχής μας.

Ο Υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στις ρυθμίσεις οι οποίες έχουν ένα κοινωνικό πρόσημο για τα ζευγάρια τα οποία ζουν σε ελεύθερη ένωση. «Υπάρχουν συνάνθρωποί μας οι οποίοι είτε από επιλογή είτε από ανεξάρτητους προς τη βούλησή τους λόγους, δεν έχουν επισημοποιήσει, είτε με γάμο, είτε με σύμφωνο συμβίωσης. Και ξαφνικά ο ένας από αυτούς φεύγει από τη ζωή. Ο άλλος, που θα έμενε ξεκρέμαστος με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα, λαμβάνει τώρα το δικαίωμα να διατηρήσει τη συζυγική στέγη για έναν τουλάχιστον χρόνο, εξασφαλίζοντας κατοικία», τόνισε.

Τι είναι το δικαίωμα στο εξαίρετο

Αντί η περιουσία να πάει στο Δημόσιο, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, η περιουσία θα μεταβιβάζεται με κληρονομικό δικαίωμα στον σύντροφο που επιζεί. Στις προϋποθέσεις είναι να έχει υπάρξει συμβίωση τουλάχιστον τριετής.

Μία άλλη παρέμβαση, είναι το γεγονός ότι το ποσοστό της νόμιμης μοίρας του εξ αδιαιρέτου κληρονόμου, βαρύνει όλα τα ακίνητα αλλά και τα κινητά, ώστε να μπορούν οι κληρονόμοι να εκμεταλλεύονται, να τα αξιοποιούν ελεύθερα και να τα διαθέτουν.

Τι θα συμβαίνει όταν υπάρχουν μεγάλα βάρη που αφήνει πίσω του ένας γονέας που φεύγει από τη ζωή

Για εκείνους που βρέθηκαν ξαφνικά να κληρονομούν εξ αδιαθέτου αλλά επειδή η περιουσία μεταβιβάζεται καθολικά, δηλαδή όχι μόνο το ενεργητικό αλλά και το παθητικό της, βρέθηκαν με τεράστια χρέη, έχουμε το φαινόμενο της ένωσης των περιουσιών, σύμφωνα με τον κ. Μπούγα.

«Από εδώ και στο εξής ο κληρονόμος ευθύνεται μόνο με τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομιάς και δεν δημιουργούνται χρέη που επιβαρύνουν την προσωπική περιουσία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό λειτουργεί και για την οικονομία. Κυρίως όμως λειτουργεί και για το αν για να αποφασίσουν οι άνθρωποι αυτοί αν θα αποδεχθούν ή όχι την κληρονομιά», τόνισε.

Για πρώτη φορά προβλέπονται οι κληρονομικές συμβάσεις

Για πρώτη φορά στο ελληνικό Δίκαιο, δίνεται η δυνατότητα ο διαθέτης σε εν ζωή με τους κληρονόμους, δυνάμει κληρονόμους ή και τρίτους ακόμη, να ρυθμίζει με ενέργεια, η οποία αποκτά ισχύ πριν το θάνατό του, ζητήματα των κληρονομικών σχέσεων και των περιουσιακών σχέσεων.