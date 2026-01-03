Ελβετία: Τα πρώτα 4 θύματα ταυτοποιήθηκαν και παραδόθηκαν οι σοροί στις οικογένειές τους – Ηλικίας 16 έως 21 ετών

  • Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ ολοκλήρωσε την ταυτοποίηση 4 θυμάτων μετά τη φωτιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.
  • Τα θύματα είναι δύο Ελβετίδες ηλικίας 21 και 16 ετών και δύο Ελβετοί άνδρες ηλικίας 18 και 16 ετών.
  • Αφού ολοκληρώθηκαν τα βήματα ταυτοποίησης, οι σοροί επιστράφηκαν στις οικογένειές τους.
Enikos Newsroom

Ελβετία: Δεκάδες νεκροί και 100 τραυματίες - Συνέντευξη Τύπου για την έκρηξη σε μπαρ στο Crans-Montana
Φωτογραφία: AP

Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ ολοκλήρωσε την ταυτοποίηση 4 θυμάτων μετά τη φωτιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και να παραδώσει τις σορούς τους στις οικογένειές τους.

Το εκτεταμένο έργο ταυτοποίησης που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ώρες από την αστυνομία του καντονιού Valais, την DVI (Ταυτοποίηση Θυμάτων Καταστροφών) και το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής κατέστησε δυνατή την ταυτοποίηση δύο Ελβετίδων γυναικών ηλικίας 21 και 16 ετών και δύο Ελβετών ανδρών ηλικίας 18 και 16 ετών αυτή τη στιγμή.

Αφού ολοκληρώθηκαν αυτά τα βήματα, οι σοροί επιστράφηκαν στις οικογένειές τους.

13:00 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

12:47 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

12:26 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

11:55 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

