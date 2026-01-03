Ελβετία: Ο 55χρονος που έσωσε 10 παιδιά – «Με κάλεσε η κόρη μου – Η πόρτα έκτακτης ανάγκης ήταν μπλοκαρισμένη, παρακαλούσαν για βοήθεια»

Ένας 55χρονος Ιταλός έσωσε δέκα παιδιά από την πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, παραβιάζοντας μια έξοδο κινδύνου, αφού η έφηβη κόρη του τηλεφώνησε παρακαλώντας για βοήθεια. «Έσπασα την πόρτα κινδύνου και τα σώματα νέων έπεσαν πάνω μου. Με παρακαλούσαν να τους βοηθήσω. Πολλοί από αυτούς ήταν Ιταλοί» αναφέρει.

Ο Πάολο Καμπόλο, 55 ετών, που έχει ελβετική υπηκοότητα έτρεξε από το σπίτι του στο Κραν-Μοντανά στο μπαρ Le Constellation, όπου άνοιξε μια πλαϊνή πόρτα για να επιτρέψει στους πανικόβλητους θαμώνες να τρέξουν για να σωθούν, καθώς το κτίριο γέμισε με φλόγες και καπνό σε δευτερόλεπτα. Μιλάει ξαπλωμένος σε κρεβάτι νοσοκομείου στη Σιόν, στο καντόνι Βαλέ, με τους πνεύμονές του ακόμα γεμάτους καπνό και τη φωνή του να ραγίζει επανειλημμένα.

Τουλάχιστον 40 άτομα σκοτώθηκαν και άλλοι 119 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 80 σε κρίσιμη κατάσταση, όταν η πυρκαγιά κατέστρεψε το υπόγειο του κατάμεστου κλαμπ, την ώρα που φιλοξενούσε τους εορτασμούς της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Ο κ. Campolo, ένας Ελβετοϊταλός οικονομικός αναλυτής, έσπευσε στο σημείο αφού η απελπισμένη κόρη του τον κάλεσε για να του πει ότι οι φίλοι της ήταν παγιδευμένοι μέσα ενώ εκείνη περίμενε να μπει.

Με την κύρια είσοδο μπλοκαρισμένη από ανθρώπους που έσπευδαν να ξεφύγουν, εντόπισε μια πόρτα στο πλάι και την άνοιξε διά της βίας.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνει έναν άνδρα να ανοίγει με τη βία μια πόρτα στα δεξιά της κύριας εισόδου και μια εμφανώς ταλαιπωρημένη νεαρή γυναίκα να βγαίνει τρέχοντας αμέσως, αν και δεν είναι σαφές αν πρόκειται για τον κ. Campolo.

Μιλώντας από το κρεβάτι του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται για εισπνοή καπνού, ο ηρωικός πατέρας θυμήθηκε την οδυνηρή σκηνή που βρισκόταν πίσω από την πόρτα.

Δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero : «Υπήρχαν πολλά πτώματα παντού τριγύρω. Άλλοι ήταν καμένοι αλλά ζωντανοί»

«Παρακαλούσαν για βοήθεια σε διάφορες γλώσσες. Ήταν πολύ νέοι» περιγράφει.

Το Le Constellation ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στις νεότερες ηλικιακές ομάδες και πολλά από τα θύματα είναι έφηβοι. Πυροσβεστικές ομάδες και ομάδες έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν ήδη στο κλαμπ όταν ο κ. Campolo έφτασε από το σπίτι του, μόλις 50 μέτρα μακριά.

«Ήμουν στο σπίτι και γιόρταζα με τον σύντροφό μου και τους φίλους μου. Μένουμε 50 μέτρα από το μπαρ «Le Constellation» όπου συνέβη η τραγωδία. Ήταν γύρω στη 1:20 π.μ. όταν είδα φλόγες να βγαίνουν από τα παράθυρα. Τότε με πήρε τηλέφωνο η κόρη μου, η Παολίνα, και αυτό με σόκαρε: «Μπαμπά, έγινε σφαγή, υπάρχει πυρκαγιά και υπάρχουν πολλοί τραυματίες» αναφέρει για τα πρώτα λεπτά της τραγωδίας.

«Καμένοι άνθρωποι σε κοιτούν και σου ζητούν να μην τους αφήσεις εκεί. Είναι κάτι που δεν φεύγει ποτέ από το μυαλό σου»

Δεκάδες άνθρωποι ήταν παγιδευμένοι μέσα στο κτίριο που είχε γεμίσει με αποπνικτικό καπνό, και υπήρξε μποκάρισμα στο μοναδικό σημείο εξόδου.

Δουλεύοντας με έναν άλλο άνδρα, ο κ. Campolo κατάφερε να ανοίξει την άλλη πόρτα, πίσω από την οποία μπορούσε να δει «χέρια και πρόσωπα», και αρκετοί άνθρωποι ξεχύθηκαν αμέσως έξω.

Συνέχισε: «Δεν σκέφτηκα τον πόνο, τον καπνό, τον κίνδυνο».

«Τράβηξα παιδιά έξω με γυμνά χέρια. Το ένα μετά το άλλο. Ήταν ζωντανά αλλά τραυματισμένα, πολλά από αυτά σοβαρά» αναφέρει.

Όταν ρωτήθηκε τι θυμάται περισσότερο από την τραυματική νύχτα, ο κ. Campolo απάντησε: «Τα βλέμματα. Η διαυγής απελπισία όσων ξέρουν ότι πεθαίνουν».

«Καμένοι άνθρωποι σε κοιτούν και σου ζητούν να μην τους αφήσεις εκεί. Είναι κάτι που δεν φεύγει ποτέ από το μυαλό σου» εξομολογείται.

Η κόρη του θα βρισκόταν επίσης μέσα στο κλαμπ όταν ξέσπασε η φωτιά, αν δεν είχε σταματήσει στο σπίτι για να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά με τους γονείς της.

Ο κ. Campolo αναρρώνει σε νοσοκομειακό κρεβάτι στη Σιόν της Ελβετίας, αφού εισέπνευσε καπνό, και η κόρη του δεν τραυματίστηκε, αλλά ο φίλος της δίνει μάχη για τη ζωή του σε νοσοκομείο στη Βασιλεία. Ζει στο Κραν Μοντανά από το 2023 με τη σύντροφό του και την 17χρονη κόρη του, η οποία φοιτά στο λύκειο της Γενεύης.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 71 Ελβετοί υπήκοοι, 14 Γάλλοι και 11 Ιταλοί, καθώς και πολίτες της Σερβίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Λουξεμβούργου, του Βελγίου, της Πορτογαλίας και της Πολωνίας, σύμφωνα με τον Φρεντερίκ Γκίσλερ, διοικητή της αστυνομίας της περιοχής Βαλέ.