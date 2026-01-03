Εκδικήθηκε τα αδέλφια του επειδή ο πατέρας του τον άφησε εκτός διαθήκης – «Ξαφνικά έμαθαν πόσα μου χρωστούσε η εταιρεία που κληρονόμησαν»

Μερικές φορές, κάνουμε πράγματα από αγάπη για τους γονείς μας που δεν έχουν καμία λογική από οικονομική άποψη. Ο πρωταγωνιστής της σημερινής ιστορίας, βρέθηκε σε αυτή τη θέση, ξοδεύοντας χρόνια για να κρατήσει ζωντανή την επιχείρηση του πατέρα του με τα δικά του χρήματα που είχε βγάλει με κόπο. Όμως, αφού ο πατέρας του πέθανε και τον άφησε εκτός διαθήκης, εκείνος πούλησε τα δάνεια της επιχείρησης για να αναγκάσει τους ετεροθαλείς αδελφούς του να δουλέψουν.

Αυτός ο 48χρονος άνδρας είχε αναλάβει να σώσει την εταιρεία του πατέρα του από την πτώχευση εδώ και χρόνια. Αυτό δεν τον ενοχλούσε, καθώς χάρη στην υποστήριξη του πατέρα του κατάφερε να πετύχει στη ζωή του και να γίνει πολυεκατομμυριούχος, ξεκινώντας τη δική του εταιρεία αμέσως μετά το κολέγιο χωρίς χρέη.

Η μητριά του, όμως, τον μισούσε πάντα, όπως λέει, θεωρώντας ότι θα έπρεπε να κάνει ακόμη περισσότερα για εκείνη και τους γιους της. Εκείνος είχε ήδη φύγει από το σπίτι όταν ο πατέρας του την παντρεύτηκε, οπότε εκείνη δεν ήταν ποτέ μέρος της ζωής του, ενώ τα παιδιά της ήταν τεμπέληδες, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Τα αδέλφια μου είναι άχρηστα»

«Και οι δύο ετεροθαλείς αδελφοί μου κατέληξαν να δουλεύουν στην εταιρεία του πατέρα μου. Αλλά είναι άχρηστοι. Πέρναγαν τον χρόνο τους “εξυπηρετώντας” πελάτες με γεύματα και γκολφ», εξηγεί ο πρωταγωνιστής της ιστορίας.

«Ο μπαμπάς μου χρειάστηκε βοήθεια μερικές φορές και αντί να τον αφήσω να χρεοκοπήσει ή να πάει στην τράπεζα, του έδωσα δάνεια με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Με αυτόν τον τρόπο, αν δεν μπορούσε να με αποπληρώσει, θα μπορούσα να τα διαγράψω ως επισφαλή χρέη και να πάρω φορολογική έκπτωση. Ξέρω πλέον ότι δεν ανέφερε ποτέ τα δάνεια αυτά στη γυναίκα του ή στα παιδιά της. Και όταν λέω παιδιά, αυτοί είναι άνδρες στα τριάντα τους. Ο μπαμπάς μου αρρώστησε πριν από δύο χρόνια και οι θετοί αδελφοί μου έπρεπε να εργαστούν πραγματικά», συνεχίζει.

Ευτυχώς, η επιχείρηση ήταν σε τόσο σταθερή κατάσταση που οι θετοί αδελφοί του δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα λάθος. Βοήθησε επίσης πολύ το γεγονός ότι ο πατέρας του και ο λογιστής του πατέρα του εξακολουθούσαν να έχουν τον έλεγχο των πάντων, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας του δεν μπορούσε να έχει φυσική παρουσία στο γραφείο.

«Άλλαξε τη διαθήκη του, ήταν εξωφρενικό»

Πριν από μισό χρόνο, ο πατέρας του άλλαξε τη διαθήκη του, αφήνοντάς του μόνο κάποια αναμνηστικά μικροπράγματα, ενώ η μητριά και οι γιοι της κληρονόμησαν κυριολεκτικά όλα όσα είχαν πραγματική αξία.

Αν και δεν χρειαζόταν τα χρήματα, το θεώρησε εξωφρενικό. Έτσι, πούλησε τα δάνεια που είχε δώσει στην επιχείρηση (ύψους πολλών εκατομμυρίων) σε έναν άμεσο ανταγωνιστή και πρώην συνεργάτη του πατέρα του με τον οποίο είχαν τσακωθεί. Τα δάνεια, παρεμπιπτόντως, ήταν της τάξεως των αρκετών εκατομμυρίων και ο ίδιος δεν ήθελε πλέον να κρατά αυτό το χρέος στα χέρια του, ρισκάροντας να τον εκμεταλλευτούν οι ετεροθαλείς αδελφοί του.

«Συνειδητοποίησαν ξαφνικά πόσα μου χρωστούσε ο πατέρας μου»

«Με την προϋπόθεση ότι θα έκανα προσωπικά τις πληρωμές μέχρι να φύγει από τη ζωή ο πατέρας μου. Έτσι, ουσιαστικά, εκείνοι θα έπαιρναν την εταιρεία μετά τον θάνατό του. Εγώ πήρα τα χρήματά μου πίσω, οπότε ήμουν ικανοποιημένος», προσθέτει. «Όταν ο πατέρας μου πέθανε, παρέλαβα τα πράγματα που μου άφησε, σύμφωνα με την κληρονομιά. Μόνο άλμπουμ φωτογραφιών και άλλα αντικείμενα τέτοιου είδους. Η μητριά μου πήρε το σπίτι και ένα συνταξιοδοτικό ταμείο. Και οι τρεις τους πήραν την εταιρεία. Ήρθαν σε μένα για το θέμα των δανείων, αφού πρώτα συνειδητοποίησαν πόσα μου χρωστούσε ο πατέρας μου».

«Ήθελαν να διατηρήσουν την ίδια συμφωνία. Δηλαδή, επιτόκιο 1% και μια πολύ χαλαρή στάση ως προς την είσπραξη των δόσεων. Τους είπα ότι είχα ήδη αποσύρει κάθε εμπλοκή μου από την εταιρεία του πατέρα μου και ότι πλέον έπρεπε να συνεννοηθούν με έναν διαφορετικό πιστωτή, ο οποίος πιθανότατα θα ήθελε την εξόφληση του ποσού στο ακέραιο ή την επαναδιαπραγμάτευση των όρων”», τονίζει.

Τα ετεροθαλή αδέλφια του θεωρούν ότι είναι κάθαρμα επειδή τους «χάρισε» ένα βουνό από χρέη, ενώ οι ίδιοι περίμεναν να παραλάβουν μια «κότα με χρυσά αυγά». Η επιχείρηση παραμένει κερδοφόρα, ακόμη και με τα δάνεια που πρέπει να αποπληρωθούν, και τα αδέλφια του έχουν τη δυνατότητα να πάρουν δάνειο από τράπεζα για να εξοφλήσουν τα πάντα.