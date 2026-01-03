Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Στο Ντουμπάι γιόρτασε τα γενέθλιά της – Το βίντεο με την εντυπωσιακή λευκή τούρτα

Στο Ντουμπάι γιόρτασε τα γενέθλιά της ανήμερα την Πρωτοχρονιά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έκανε πάρτι σε εστιατόριο – κλαμπ και μοιράστηκε τη χαρούμενη στιγμή της με βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν καλοί φίλοι της, όπως ο Λάκης Γαβαλάς και η Χριστίνα Παππά.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πόζαρε φορώντας ένα σέξι φόρεμα με ασημένια κρόσσια και κρατώντας την εντυπωσιακή λευκή τούρτα που της έκαναν έκπληξη οι φίλοι της.

«Οι φίλοι μου, η χαρά μου και τα καλύτερα vibes της χρονιάς την ημέρα των γενεθλίων μου. Στιγμές που μένουν για πάντα», έγραψε στη λεζάντα.