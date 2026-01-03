Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Στο Ντουμπάι γιόρτασε τα γενέθλιά της – Το βίντεο με την εντυπωσιακή λευκή τούρτα

Σύνοψη από το

  • Στο Ντουμπάι γιόρτασε τα γενέθλιά της ανήμερα την Πρωτοχρονιά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.
  • Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έκανε πάρτι σε εστιατόριο – κλαμπ, με καλούς φίλους της, όπως ο Λάκης Γαβαλάς και η Χριστίνα Παππά, να είναι μεταξύ των προσκεκλημένων.
  • Η ίδια πόζαρε φορώντας ένα σέξι φόρεμα με ασημένια κρόσσια και κρατώντας την εντυπωσιακή λευκή τούρτα που της έκαναν έκπληξη οι φίλοι της.
Enikos Newsroom

lifestyle

Στο Ντουμπάι γιόρτασε τα γενέθλιά της η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

Στο Ντουμπάι γιόρτασε τα γενέθλιά της ανήμερα την Πρωτοχρονιά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έκανε πάρτι σε εστιατόριο – κλαμπ και μοιράστηκε τη χαρούμενη στιγμή της με βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν καλοί φίλοι της, όπως ο Λάκης Γαβαλάς και η Χριστίνα Παππά.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πόζαρε φορώντας ένα σέξι φόρεμα με ασημένια κρόσσια και κρατώντας την εντυπωσιακή λευκή τούρτα που της  έκαναν έκπληξη οι φίλοι της.

«Οι φίλοι μου, η χαρά μου και τα καλύτερα vibes της χρονιάς την ημέρα των γενεθλίων μου. Στιγμές που μένουν για πάντα», έγραψε στη λεζάντα.

