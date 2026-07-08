Πίτσα Παπαδοπούλου: Αξιώθηκα να γνωρίσω τον Στέλιο Καζαντζίδη και να μπω στους δίσκους του – Τι είπε για Χιώτη και Βοσκόπουλο

Συνέντευξη παραχώρησε η Πίτσα Παπαδοπούλου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και μίλησε μεταξύ άλλων για την παράσταση για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη αλλά και για τις συνεργασίες της με μεγάλα ονόματα του τραγουδιού.

«Τον Μανώλη Χιώτη τον έχω γνωρίσει, έχουμε δουλέψει μαζί, ήξερα τόσες αλήθειες γι’ αυτόν. Τον ήξερα τόσο καλά, που δέχτηκα αμέσως να κάνω τη μητέρα του στην παράσταση. Του το οφείλω», είπε αρχικά η Πίτσα Παπαδοπούλου.

Η Πίτσα Παπαδοπούλου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Αν ο καλλιτέχνης δεν ακούγεται, ξεχνιέται. Όποιον ξεχνάς, είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ. Τα παιδιά πρέπει να ακούνε όλα τα είδη μουσικής, ώστε να μπορούν να διαλέξουν τι τους αρέσει. Η ταινία είναι ένα μέρος από τη ζωή του Μανώλη. Ήταν πολύ όμορφος και καλός άνθρωπος. Ήταν πάντα δίπλα μας, σπουδαίος, κύριος!»

Η τραγουδίστρια συνέχισε λέγοντας ότι «ο Γιώργος Ζαμπέτας με έβγαλε στο τραγούδι. Το πρώτο βράδυ που τραγούδησα, ήμουν στο πλευρό του Ζαμπέτα και της Βίκυς Μοσχολιού. Αξιώθηκα να γνωρίσω τον Στέλιο Καζαντζίδη και να μπω στους δίσκους του. Ήμουν πολλά χρόνια με τον Τόλη Βοσκόπουλο. Έχω δουλέψει με όλους».

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