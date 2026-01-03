Αιτωλοακαρνανία: Στιγμές τρόμου για 38χρονο – Κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση με πυροβολισμούς έπειτα από καταδίωξη

Σύνοψη από το

  • Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία καταγράφηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην Αιτωλοακαρνανία, στον επαρχιακό δρόμο Χρυσοβίτσα – Προδρόμου.
  • Ο 38χρονος κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση με πυροβολισμούς από δύο άτομα που τον καταδίωκαν με αγροτικό όχημα, προσπαθώντας να τον ακινητοποιήσουν και προσκρούοντας στο αυτοκίνητό του.
  • Ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει χωρίς να τραυματιστεί, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ξηρομέρου, αναζητώντας τους δύο δράστες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία καταγράφηκαν το βράδυ της Παρασκευής, στην Αιτωλοακαρνανία και ειδικότερα στον επαρχιακό δρόμο Χρυσοβίτσα – Προδρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news,  38χρονος κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση με πυροβολισμούς, τουλάχιστον δύο φορές, από δύο άτομα που επέβαιναν σε αγροτικό όχημα κι ενώ ο ίδιος κινούνταν με το αυτοκίνητό του.

Μάλιστα οι δύο δράστες 18 και 43 ετών τους οποίους κατονόμασε στην Αστυνομία, καταδίωκαν για αρκετή ώρα τον 38χρονο προσπαθώντας να τον ακινητοποιήσουν, ενώ προσέκρουαν και το όχημά τους στο αυτοκίνητό του. Τελικά ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει, ενώ από θαύμα δεν τραυματίστηκε.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ξηρομέρου, με τους δύο άνδρες να αναζητούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

11:53 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

