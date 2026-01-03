Αιτωλοακαρνανία: Στιγμές τρόμου για 38χρονο – Κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση με πυροβολισμούς έπειτα από καταδίωξη

Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία καταγράφηκαν το βράδυ της Παρασκευής, στην Αιτωλοακαρνανία και ειδικότερα στον επαρχιακό δρόμο Χρυσοβίτσα – Προδρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, 38χρονος κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση με πυροβολισμούς, τουλάχιστον δύο φορές, από δύο άτομα που επέβαιναν σε αγροτικό όχημα κι ενώ ο ίδιος κινούνταν με το αυτοκίνητό του.

Μάλιστα οι δύο δράστες 18 και 43 ετών τους οποίους κατονόμασε στην Αστυνομία, καταδίωκαν για αρκετή ώρα τον 38χρονο προσπαθώντας να τον ακινητοποιήσουν, ενώ προσέκρουαν και το όχημά τους στο αυτοκίνητό του. Τελικά ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει, ενώ από θαύμα δεν τραυματίστηκε.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ξηρομέρου, με τους δύο άνδρες να αναζητούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.