Δημογλίδου για αγροτικά μπλόκα: Αναμένεται πολύ μεγάλος όγκος επιστροφής εκδρομέων την Κυριακή – Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική στις αποφάσεις

Σύνοψη από το

  • Μετά την ανάπαυλα των εορτών, οι αγρότες επιστρέφουν στα μπλόκα, με το συντονιστικό της Νίκαιας να αποφασίζει κλιμάκωση κινητοποιήσεων, ακόμη και με κάθοδο τρακτέρ στην Αθήνα.
  • Η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι «αναμένεται πολύ μεγάλος όγκος επιστροφής εκδρομέων την Κυριακή» και εξέφρασε την ελπίδα «να επικρατήσει η λογική στις αποφάσεις» των αγροτών.
  • Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Δημογλίδου για αγροτικά μπλόκα: Αναμένεται πολύ μεγάλος όγκος επιστροφής εκδρομέων την Κυριακή – Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική στις αποφάσεις
πηγή: larissanet

Μετά την ανάπαυλα των εορτών, οι αγρότες επιστρέφουν στα μπλόκα και οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές με προπαρασκευαστική γενική συνέλευση στη Νίκαια, πριν από την Πανελλαδική στα Μάλγαρα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αστυνομίας παραμένουν σε ισχύ, ενώ δείγμα κλιμάκωσης από την πλευρά των αγροτών θεωρείται και το κλείσιμο της Περιμετρικής Πατρών. «Κάποια αιτήματα των αγροτών έχουν ξεκαθαρίσει απολύτως και άλλα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο του διαλόγου» , ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας νωρίτερα στο ΕΡΤnews. «Αρκετά έχει ταλαιπωρηθεί ο κόσμος κι αυτή η ταλαιπωρία αδικεί την προσπάθεια των αγροτών», τόνισε.

Νίκαια: Δεν υπάρχει γυρισμός λένε οι αγρότες

Στις 12 το μεσημέρι ορίστηκε η προπαρασκευαστική γενική συνέλευση των αγροτών, αφού προηγήθηκε συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου του μπλόκου της Νίκαιας, το οποίο τελικά αποφάσισε κλιμάκωση κινητοποιήσεων, με πρόταση ακόμη και για κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα για ένα μεγάλο συλλαλητήριο.

Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews πέρα από την Εθνική Οδό που είναι κλειστή εδώ και 34 ημέρες, να κλείνουν και οι παράδρομοι μέσω των οποίων γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

Ξανά κλειστή από το μεσημέρι η Περιμετρική Πάτρας

Χωρίς να υπάρχει πρόθεση να ξανανοίξει μετά το μεσημέρι η Περιμετρική Πάτρας, αντιπροσωπεία των αγροτών της Αχαΐας θα βρεθεί στα Μάλγαρα προκειμένου να συμμετάσχει και να θέσει τα ζητήματα τα οποία αφορούν τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες της περιοχής.

Πέρα από όσα ακούγονται στο πανελλαδικό πλαίσιο, ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται το ζήτημα της ευλογιάς, καθώς έχουν αποδεκατιστεί πάρα πολλά κοπάδια από αιγοπρόβατα, με τα ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί να φτάνουν στα 28.000.

Προπαρασκευαστική και στα Μάλγαρα

Ανοιχτό είναι το μπλόκο στα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, ενώ παραταγμένοι στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», παραμένουν οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη του Κιλκίς και αποκλεισμό εκ νέου από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ, κλιμακώνουν οι αγρότες του μπλόκου των Ευζώνων.

Τι συστήνει η ΕΛ.ΑΣ. στους εκδρομείς

«Επειδή ακριβώς υπήρξε πολύ μεγάλη έξοδος Χριστουγέννων, δεν υπήρξε επιστροφή, αναμένεται πολύ μεγάλος όγκος την Κυριακή», είπε νωρίτερα στο ΕΡΤnews, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ. ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική στις αποφάσεις της Κυριακής από την πλευρά των αγροτών και δεν θα ταλαιπωρήσουν τους συμπολίτες μας στην Εθνική Οδό. Όταν μιλάμε για επιστροφή μετά τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων, καταλαβαίνετε ότι ακόμη και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας που μας επέτρεψαν να χρησιμοποιήσουμε τις προηγούμενες ημέρες είναι λίγες για την επιστροφή των εκδρομέων. Σίγουρα, αν δεν επιτραπεί η κίνηση στην Eθνική oδό θα υπάρχουν αρκετά μεγάλα προβλήματα και ταλαιπωρία για τους συμπολίτες μας», τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της επικράτειας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, «με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής», όπως τονίζει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί αυξάνεται το λίπος στην κοιλιά μετά τα 30 – Γαστρεντερολόγος από Harvard και Stanford εξηγεί τι να κάνουμε

Χοληστερίνη: Τα σημάδια στα νύχια που μπορεί να δείχνουν ότι είναι υψηλή

Λαϊκές αγορές: Αρχίζουν πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον από τις 7 Ιανουαρίου – Τα αιτήματά τους

ΔΥΠΑ: 6 νέα προγράμματα για 101.317 θέσεις εργασίας το 2026 – Ποιους αφορούν, όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:55 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Αιτωλοακαρνανία: Στιγμές τρόμου για 38χρονο – Κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση με πυροβολισμούς έπειτα από καταδίωξη

Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία καταγράφηκαν το βράδυ της Παρασκευής, στην Αιτωλοακα...
11:46 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2026: Υπερυπολογιστής, 5G, οπτικές ίνες και νέες ψηφιακές υπηρεσίες

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά-ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, με...
11:30 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βόλος: Nεκρός εδώ και 15 ημέρες ο άνδρας που εντοπίστηκε στη θάλασσα στα Πευκάκια – Ελήφθη δείγμα DNA για να ταυτοποιηθεί η σορός

Τη σορό ενός άνδρα που επέπλεε στα Πευκάκια, στον Βόλο εντόπισε το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς π...
11:13 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Ανοιχτοί δρόμοι στη Β. Ελλάδα εν αναμονή των αυριανών αποφάσεων της πανελλαδικής σύσκεψης των αγροτών στα Μάλγαρα

Στην πανελλαδική σύσκεψη των εκπροσώπων των αγροτών που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή, στις...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι