Βενεζουέλα: Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ απαγόρευσε τις πολιτικές πτήσεις πάνω από τον εναέριο χώρο της χώρας

  • Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) απαγόρευσε σε όλα τα πολιτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ να λειτουργούν σε οποιοδήποτε υψόμετρο στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας.
  • Η FAA δικαιολόγησε την απαγόρευση λόγω «κινδύνων ασφαλείας που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα».
  • Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ αυτό το Σάββατο και θα μπορούσε να παραταθεί, επηρεάζοντας τις επιχειρήσεις σε όλα τα υψόμετρα.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) εξέδωσε νέα Ειδοποίηση προς τους Αεροπόρους (NOTAM) που απαγορεύει σε όλα τα πολιτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ να λειτουργούν σε οποιοδήποτε υψόμετρο στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας.

Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ στις 06:00 UTC αυτό το Σάββατο (2:00 π.μ. στη Βενεζουέλα) και αρχικά θα διαρκέσει 24 ώρες, αν και θα μπορούσε να παραταθεί.

Η FAA δικαιολόγησε την απαγόρευση λόγω «κινδύνων ασφαλείας που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα». Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι τέτοιοι κίνδυνοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις σε όλα τα υψόμετρα, συμπεριλαμβανομένων των υπερπτήσεων, των απογειώσεων, των προσγειώσεων και των αεροσκαφών στο έδαφος. 

Η πλατφόρμα Flightradar24 επιβεβαίωσε ότι δεν εντοπίστηκε κανένα αεροσκάφος πάνω από τη Βενεζουέλα τις ώρες που ακολούθησαν την έκδοση της NOTAM.

11:32 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: «Ο Μαδούρο συνελήφθη και απελάθηκε από τη χώρα» – Τι ανέφερε για την στρατιωτική επιχείρηση

Τη σύλληψη και την απέλαση του Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμ...
10:34 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

LIVE – Βενεζουέλα: Ανάρτηση Τραμπ για Μαδούρο: «Συνελήφθη και απελάθηκε από τη χώρα» – Όλες οι εξελίξεις

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο Νικολάς Μαδούρο την Βενεζουέλα.  Η κυβέρνηση της Βενεζο...
09:58 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο Μαδούρο – «Δεν θα πετύχουν οι ΗΠΑ τον σκοπό τους»

Η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι διακινδυνεύουν να βυθίσουν τη Λατινική ...
09:13 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βίντεο: Εκρήξεις στο Καράκας της Βενεζουέλας μετά τις απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ

Αεροπλάνα και δυνατοί θόρυβοι ακούγονταν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, τις πρώτες ...
