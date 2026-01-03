Βενεζουέλα: Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ απαγόρευσε τις πολιτικές πτήσεις πάνω από τον εναέριο χώρο της χώρας

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) εξέδωσε νέα Ειδοποίηση προς τους Αεροπόρους (NOTAM) που απαγορεύει σε όλα τα πολιτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ να λειτουργούν σε οποιοδήποτε υψόμετρο στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας.

Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ στις 06:00 UTC αυτό το Σάββατο (2:00 π.μ. στη Βενεζουέλα) και αρχικά θα διαρκέσει 24 ώρες, αν και θα μπορούσε να παραταθεί.

Η FAA δικαιολόγησε την απαγόρευση λόγω «κινδύνων ασφαλείας που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα». Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι τέτοιοι κίνδυνοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις σε όλα τα υψόμετρα, συμπεριλαμβανομένων των υπερπτήσεων, των απογειώσεων, των προσγειώσεων και των αεροσκαφών στο έδαφος.

Η πλατφόρμα Flightradar24 επιβεβαίωσε ότι δεν εντοπίστηκε κανένα αεροσκάφος πάνω από τη Βενεζουέλα τις ώρες που ακολούθησαν την έκδοση της NOTAM.