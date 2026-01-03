Βίντεο: Συγκλονιστική διάσωση σκύλου που παγιδεύτηκε σε παγωμένη λίμνη

Ένας σκύλος ράτσας Λαμπραντόρ βυθίστηκε μέσα σε λεπτό πάγο σε μια παγωμένη λίμνη στο Ρόουντ Άιλαντ κατά τη διάρκεια μιας πρωινής βόλτας, αλλά διασώθηκε σε μια δραματική στιγμή που κατέγραψε η κάμερα.

Το σκυλί με το όνομα Φοίνιξ παγιδεύτηκε στα παγωμένα νερά στο Γουέστερλι περίπου στις 9 π.μ. την Πρωτοχρονιά, αφού περιπλανήθηκε μακριά από τον ιδιοκτήτη του και βρέθηκε στη μέση της λίμνης.

Γλίστρησε μέσα από ένα λεπτό στρώμα πάγου και αμέσως παγιδεύτηκε, ανέφεραν οι αρχές. Πλάνα από την τολμηρή επιχείρηση διάσωσης έδειχναν έναν πυροσβέστη με προστατευτική στολή να σπρώχνει τον πάγο για να φτάσει τον σκύλο.

Δείτε το βίντεο