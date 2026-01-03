Βίντεο: Συγκλονιστική διάσωση σκύλου που παγιδεύτηκε σε παγωμένη λίμνη

Σύνοψη από το

  • Ένας σκύλος ράτσας Λαμπραντόρ βυθίστηκε μέσα σε λεπτό πάγο σε μια παγωμένη λίμνη στο Ρόουντ Άιλαντ, σε μια δραματική στιγμή που κατέγραψε η κάμερα.
  • Το σκυλί με το όνομα Φοίνιξ παγιδεύτηκε στα παγωμένα νερά στο Γουέστερλι την Πρωτοχρονιά, αφού περιπλανήθηκε μακριά από τον ιδιοκτήτη του.
  • Πλάνα από την τολμηρή επιχείρηση διάσωσης έδειχναν έναν πυροσβέστη με προστατευτική στολή να σπρώχνει τον πάγο για να φτάσει τον σκύλο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βίντεο: Συγκλονιστική διάσωση σκύλου που παγιδεύτηκε σε παγωμένη λίμνη

Ένας σκύλος ράτσας Λαμπραντόρ βυθίστηκε μέσα σε λεπτό πάγο σε μια παγωμένη λίμνη στο Ρόουντ Άιλαντ κατά τη διάρκεια μιας πρωινής βόλτας, αλλά διασώθηκε σε μια δραματική στιγμή που κατέγραψε η κάμερα.

Το σκυλί με το όνομα Φοίνιξ παγιδεύτηκε στα παγωμένα νερά στο Γουέστερλι περίπου στις 9 π.μ. την Πρωτοχρονιά, αφού περιπλανήθηκε μακριά από τον ιδιοκτήτη του και βρέθηκε στη μέση της λίμνης.

Γλίστρησε μέσα από ένα λεπτό στρώμα πάγου και αμέσως παγιδεύτηκε, ανέφεραν οι αρχές. Πλάνα από την τολμηρή επιχείρηση διάσωσης έδειχναν έναν πυροσβέστη με προστατευτική στολή να σπρώχνει τον πάγο για να φτάσει τον σκύλο.

Δείτε το βίντεο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Τα σημάδια στα νύχια που μπορεί να δείχνουν ότι είναι υψηλή

Στα 80 της σπάει όλα τα ρεκόρ στο fitness – Ποια είναι η καθημερινή ρουτίνα της σούπερ-γιαγιάς;

IRIS: Τι αλλάζει στο όριο μεταφοράς χρημάτων και το μηνιαίο πλαφόν από τις 15 Ιανουαρίου

Ακίνητα: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές την τελευταία 5ετία – Ποια είναι τα πιο «δημοφιλή»

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:32 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: «Ο Μαδούρο συνελήφθη και απελάθηκε από τη χώρα» – Τι ανέφερε για την στρατιωτική επιχείρηση

Τη σύλληψη και την απέλαση του Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμ...
10:34 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

LIVE – Βενεζουέλα: Ανάρτηση Τραμπ για Μαδούρο: «Συνελήφθη και απελάθηκε από τη χώρα» – Όλες οι εξελίξεις

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο Νικολάς Μαδούρο την Βενεζουέλα.  Η κυβέρνηση της Βενεζο...
09:58 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο Μαδούρο – «Δεν θα πετύχουν οι ΗΠΑ τον σκοπό τους»

Η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι διακινδυνεύουν να βυθίσουν τη Λατινική ...
09:13 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βίντεο: Εκρήξεις στο Καράκας της Βενεζουέλας μετά τις απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ

Αεροπλάνα και δυνατοί θόρυβοι ακούγονταν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, τις πρώτες ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι