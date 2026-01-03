Ελβετία: «Ζούμε έναν εφιάλτη» – Οικογένειες εφήβων που αγνοούνται έπειτα από τη φωτιά στο μπαρ «Le Constellation» αναζητούν απεγνωσμένα νέα

Οι οικογένειες των εφήβων που αγνοούνται μετά την φωτιά στο μπαρ Le Constellation στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά της Ελβετίας, αντιμετωπίζουν μια αγωνιώδη αναμονή για νέα και εκκλήσεις για πληροφορίες σχετικά με τα αγαπημένα τους πρόσωπα στο διαδίκτυο.

Η πυρκαγιά στο Κραν-Μοντανά πιθανότατα προκλήθηκε από βεγγαλικά που τοποθετήθηκαν σε μπουκάλια σαμπάνιας που έφτασαν «πολύ κοντά στην οροφή», δήλωσαν Ελβετοί αξιωματούχοι σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

Η έρευνα για την πυρκαγιά θα επικεντρωθεί στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο σημείο, στα μέτρα πυρασφάλειας του μπαρ, στη χωρητικότητά του και στον αριθμό των ατόμων που βρίσκονταν μέσα εκείνη τη στιγμή, δήλωσε η γενική εισαγγελέας του Βαλέ, Μπεατρίκ Πιλούντ.

Οι ελβετικές αρχές έχουν δηλώσει ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες, αν όχι εβδομάδες, για να αναγνωριστούν τα θύματα της πυρκαγιάς, η οποία σκότωσε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 119. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 113 από τους τραυματίες έχουν αναγνωριστεί, με τις αρχές να εξακολουθούν να εργάζονται για την αναγνώριση των άλλων έξι.

Εν τω μεταξύ, οικογένειες και φίλοι έχουν χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που ήταν στο μπαρ εκείνο το βράδυ.

Η Αλίκη Καλλέργη, η οποία έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, αλλά ζει μόνιμα στην Ελβετία, βρισκόταν επίσης στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο αδελφός της δημοσίευσε μια έκκληση στο Instagram, λέγοντας ότι η οικογένεια δεν είχε «καμία είδηση» σχετικά με την 15χρονη ή τους τρεις φίλους της με τους οποίους ήταν μαζί και οι οποίοι επίσης δηλώνονται αγνοούμενοι.

Οι ελληνικές προξενικές αρχές δηλώνουν ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Τα ίχνη του 16χρονου Ελβετού υπηκόου Άρθουρ Μπρόνταρντ είναι προς το παρόν άγνωστα, δήλωσε η μητέρα του, Λετίτια.

«Πρέπει να βρω τον γιο μου… έχουν περάσει 30 ώρες από τότε που εξαφανίστηκε», είπε στο BBC, προσθέτοντας ότι ήθελε η φωτογραφία του «να είναι παντού, ώστε, σε περίπτωση που κάποιος τον αναγνωρίσει, να μπορεί να με καλέσει».

Η κα Μπρόνταρντ είπε ότι αυτή και ο πατέρας του Άρθουρ έλεγχαν νοσοκομεία στη Λωζάνη και τη Βέρνη, αλλά δεν μπορούσαν να τον βρουν, ενώ νωρίτερα είχε δηλώσει στην τοπική εφημερίδα Le Temps ότι «ζει έναν εφιάλτη».

Μερικοί από τους φίλους του είχαν βρεθεί με εγκαύματα που κάλυπταν σχεδόν το μισό τους σώμα, είπε στην εφημερίδα. «Δεν υπάρχουν λόγια – πέρασαν μια κόλαση».

Ένας άλλος αγνοούμενος Ιταλός υπήκοος είναι ο Achille Osvaldo Giovanni Barosi , 16 ετών, ο οποίος μπήκε στο μπαρ στις 1:30 τοπική ώρα την Πρωτοχρονιά για να πάρει το σακάκι και το τηλέφωνό του. Η οικογένειά του δεν έχει νέα του από τότε.

«Δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα ζωντανός», δήλωσε η θεία του, Φραντσέσκα, στην εκπομπή OS του BBC World Service.

Περιέγραψε τον ανιψιό της, ο οποίος είναι γραμμένος σε μια σχολή καλών τεχνών στο Μιλάνο, ως ένα όμορφο αγόρι και έναν εξαιρετικό ζωγράφο.

«Θέλουμε απλώς να τον βρούμε, και αυτό είναι όλο».

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι έξι πολίτες της Ιταλίας εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ανάμεσά τους είναι ο Emanuele Galeppini, ένας 16χρονος νεαρός παίκτης γκολφ, που γεννήθηκε στη Γένοβα, αλλά τώρα ζει στο Ντουμπάι.

Η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ δήλωσε ότι είναι νεκρός, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν «νεαρό αθλητή που έφερε μαζί του πάθος και αυθεντικές αξίες».

Ο πατέρας του, Εντοάρντο, σύμφωνα με το ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι TG24, δήλωσε ότι ο γιος του βρισκόταν στο μπαρ και η τελευταία φορά που μίλησαν ήταν γύρω στα μεσάνυχτα. Ένας εκπρόσωπος του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο BBC ότι δεν επιβεβαιώνει ακόμη τον θάνατο.

Ο 16χρονος Τζιοβάνι Ταμπούρι είναι επίσης μεταξύ των αγνοουμένων. Η μητέρα του, Κάρλα Μασιέλο, από την Μπολόνια, δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica ότι είχε πάει διακοπές με τον πατέρα του, αλλά είχε βγει με φίλους και κατέληξε στο Λα Κονστελάσιον.

«Ένας στενός φίλος του μού είπε ότι έφυγαν τρέχοντας μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και ότι είχε μαζί του [το τηλέφωνό του], αλλά σε κάποιο σημείο δεν μπορούσε πλέον να τον δει», είπε στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι φορούσε μια χρυσή αλυσίδα.

Η Τάνια Κάουζιο, μία από τις δασκάλες του στο Λύκειο Πόρτα Σαραγότσα, δήλωσε στην εφημερίδα La Repubblica: «Πάντα με εντυπωσίαζε η καλοσύνη και το χαμόγελό του, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ωριμότητά του. Κάθε φορά που μπαίνω στην τάξη, με ρωτάει αν θέλω να πάει να μου φέρει έναν καφέ».

Επίσης, μέλη της οικογένειας έχουν αναφέρει ότι αγνοείται η Emilie Pralong , 22 ετών, η οποία πιστεύεται ότι βρισκόταν στο Le Constellation με αρκετούς φίλους της, οι οποίοι ενδέχεται επίσης να αγνοούνται.

Ο παππούς της, Πιέρ, περιέγραψε μια «αγωνιώδη» αναμονή για πληροφορίες, λέγοντας στο γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFMTV: «Πάντα ελπίζουμε – είμαστε γεμάτοι ελπίδα. Βοηθά να ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες».

Ενώ εξέφρασε αισιοδοξία ότι μπορεί να εμφανιστεί σχετικά σώα και αβλαβής στο νοσοκομείο, είπε: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε μια πιο δύσκολη κατάσταση. Δεν πρέπει να ονειρευόμαστε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές μπροστά σε μια τραγωδία σαν κι αυτή».