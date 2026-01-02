Ελβετία: Το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα της τραγωδίας στο μπαρ «Le Constellation» – Θρήνος για τον 16χρονο Εμανουέλε Γκαλεπίνι

Ανάμεσα στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά είναι ο Ιταλός παίκτης του γκολφ Εμανουέλε Γκαλεπίνι, 16 ετών.

Η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ το επιβεβαίωσε στην ιστοσελίδα της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ θρηνεί την απώλεια του Εμανουέλε Γκαλεπίνι, ενός νεαρού αθλητή που έφερε πάθος και αυθεντικές αξίες», αναφέρει η δήλωση.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης θλίψης, οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσους τον αγαπούσαν. Εμανουέλε, θα παραμείνεις για πάντα στις καρδιές μας».

La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Emanuele, rimarrai per… pic.twitter.com/zFPW2Amcoi — Fed.Italiana Golf (@FederGolf) January 1, 2026

Ο νεαρός Ιταλός, κάτοικος του Ντουμπάι, βρισκόταν στον κατάλογο αγνοουμένων που δημοσίευσε το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γκαλεπίνι είναι το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα της τραγωδίας.