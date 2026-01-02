Ελβετία: Το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα της τραγωδίας στο μπαρ «Le Constellation» – Θρήνος για τον 16χρονο Εμανουέλε Γκαλεπίνι

  • Ταυτοποιήθηκε το πρώτο θύμα της τραγωδίας στο μπαρ «Le Constellation» στην Ελβετία: πρόκειται για τον 16χρονο Ιταλό παίκτη του γκολφ Εμανουέλε Γκαλεπίνι.
  • Η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ επιβεβαίωσε τον θάνατό του, εκφράζοντας θλίψη για την απώλεια «ενός νεαρού αθλητή που έφερε πάθος και αυθεντικές αξίες».
  • Ο νεαρός Ιταλός, κάτοικος του Ντουμπάι, βρισκόταν στον κατάλογο των αγνοουμένων που δημοσίευσε το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ θρηνεί την απώλεια του Εμανουέλε Γκαλεπίνι,

Ανάμεσα στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά είναι ο Ιταλός παίκτης του γκολφ Εμανουέλε Γκαλεπίνι, 16 ετών.

Η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ το επιβεβαίωσε στην ιστοσελίδα της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ θρηνεί την απώλεια του Εμανουέλε Γκαλεπίνι, ενός νεαρού αθλητή που έφερε πάθος και αυθεντικές αξίες», αναφέρει η δήλωση.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης θλίψης, οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσους τον αγαπούσαν. Εμανουέλε, θα παραμείνεις για πάντα στις καρδιές μας».

Ο νεαρός Ιταλός, κάτοικος του Ντουμπάι, βρισκόταν στον κατάλογο αγνοουμένων που δημοσίευσε το ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γκαλεπίνι είναι το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα της τραγωδίας.

09:50 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Τουλάχιστον 80 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση – «Έχουν εγκαύματα σε πάνω από το 60% της επιφάνειας του σώματός τους»

Από τους 115 τραυματίες στη φωτιά στο μπαρ στο Κραν-Μοντανά, τουλάχιστον 80 βρίσκονται σε κρίσ...
08:55 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες του «Le Constellation» – Έκλεισαν τα social media του μπαρ ενώ εγείρονται ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας

Οι ιδιοκτήτες του ελβετικού νυχτερινού κέντρου που ξέσπασε η πυρκαγιά σκοτώνοντας τουλάχιστον ...
08:16 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Τουρκία: Μεγάλη διαδήλωση για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη -Το τραγούδι «Free Palestine» και ο γιος του Ερντογάν

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη σε πορεία και συγκέντρ...
07:44 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Πώς ξεκίνησε η κόλαση φωτιάς στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά – Έκλεισαν τα social media οι ιδιοκτήτες

Η φωτιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά της Βαλέ, θα μείνει στην ιστορία ως μια α...
