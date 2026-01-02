Άγιος έρωτας – Spoiler: Η Χριστίνα αναλαμβάνει το πορνείο μετά τη φυλακή

Στη νέα σεζόν της σειράς Άγιος Έρωτας, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και φέρνουν μεγάλες αλλαγές για όλους τους ήρωες. Η Χριστίνα, μετά την αποφυλάκισή της, παίρνει μια τολμηρή απόφαση που αλλάζει τη ζωή της για πάντα: γίνεται ιδιοκτήτρια πορνείου.

Ο Πέτρος και ο Στέφανος, μετά τον ξαφνικό θάνατο της Νότας, καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα και επικίνδυνη απειλή από τον Ιταλό λαθρέμπορο. Παράλληλα, ο Κλεάνθης καταφέρνει να συμφιλιωθεί με τον Χάρη, ενώ η Πόπη και ο Γιάννος οργανώνουν την απόδρασή τους στο εξωτερικό μαζί με την Ελευθερία.

Η Χλόη, μαθαίνοντας από τον πατέρα Νικόλαο για την επιδείνωση της υγείας της Πετρούλας, αποφασίζει να της αποκαλύψει την αλήθεια για την πατρότητα του μικρού Κυριάκου, φέρνοντας ανατροπές στην οικογενειακή ισορροπία.

Στο δικαστικό μέτωπο, η δίκη του Παύλου παίρνει απροσδόκητη τροπή, καθώς ο εισαγγελέας προτείνει την αθώωσή του μετά την ομολογία της Χριστίνας για το φόνο της Κατρίν. Την ίδια στιγμή, ο Κλεάνθης κάνει μια απελπισμένη κίνηση για να φέρει πίσω στη Στέρνα την Ελευθερία.

Ο Νικηφόρος επισκέπτεται την Αγγέλα στη φυλακή για να τη ενημερώσει για τον θάνατο της Νότας και καλείται στο νοσοκομείο, καθώς ο Λούης, μετά τη συνάντηση με τους συνεργούς του, αποφασίζει να κατονομάσει τους συνέταιρούς του. Η Αγγέλα, ωστόσο, δεν θα λυπηθεί για τον θάνατο της Νότας και θα βοηθήσει τη Χριστίνα να δραπετεύσει.

Η κατάσταση παίρνει δραματική τροπή με τον φονικό σεισμό, που ανατρέπει τις ισορροπίες και οδηγεί την Αγγέλα σε μια τολμηρή απόφαση. Το πορνείο θα βρίσκεται στο όνομά της, αλλά η Χριστίνα θα γίνει η νέα ιδιοκτήτρια, χάρη στη νέα κατάθεση του Αντρέα που της εξασφαλίζει την αποφυλάκιση.

Η σειρά υπόσχεται συγκλονιστικές στιγμές, με έρωτα, προδοσία και ανατροπές που θα κρατήσουν τους τηλεθεατές σε αγωνία.