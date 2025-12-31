Άγιος Έρωτας – Δανάη Παππά: Ο κόσμος θέλει να είναι ο πατήρ Νικόλαος και η Χλόη μαζί

Η Δανάη Παππά μίλησε στο Happy Day και δεν έκρυψε ότι η ανταπόκριση του κόσμου την έχει συγκινήσει ιδιαίτερα.

Όπως δήλωσε, πολλοί θεατές θέλουν να δουν τους ήρωες να βρίσκουν ξανά τον δρόμο ο ένας προς τον άλλον, κάτι που και η ίδια εύχεται: «Ο κόσμος θέλει να είναι ο πατήρ Νικόλαος και η Χλόη μαζί. Είναι κάτι που το θέλω κι εγώ, να δούμε πώς αυτοί οι δύο άνθρωποι θα καταφέρουν να ξαναενώσουν τα κομμάτια τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαι κουρασμένη, είναι πολλές οι παραστάσεις και τα γυρίσματα. Αυτό που με στηρίζει περισσότερο είναι η ομάδα, γιατί χωρίς αυτήν τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει», δήλωσε.