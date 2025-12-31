Άγιος Έρωτας – Δανάη Παππά: Ο κόσμος θέλει να είναι ο πατήρ Νικόλαος και η Χλόη μαζί

Σύνοψη από το

  • Η Δανάη Παππά μίλησε στο Happy Day και συγκινήθηκε από την ανταπόκριση του κόσμου για τον «Άγιο Έρωτα». Πολλοί θεατές επιθυμούν να δουν τον πατήρ Νικόλαο και τη Χλόη ξανά μαζί.
  • Η ίδια η ηθοποιός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος θέλει να είναι ο πατήρ Νικόλαος και η Χλόη μαζί». Πρόσθεσε πως και η ίδια εύχεται να δει πώς θα ξαναενώσουν τα κομμάτια τους.
  • Παρά την κούραση από τις πολλές παραστάσεις και τα γυρίσματα, η Δανάη Παππά υπογράμμισε ότι «αυτό που με στηρίζει περισσότερο είναι η ομάδα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Άγιος Έρωτας – Δανάη Παππά: Ο κόσμος θέλει να είναι ο πατήρ Νικόλαος και η Χλόη μαζί

Η Δανάη Παππά μίλησε στο Happy Day και δεν έκρυψε ότι η ανταπόκριση του κόσμου την έχει συγκινήσει ιδιαίτερα.

Όπως δήλωσε, πολλοί θεατές θέλουν να δουν τους ήρωες να βρίσκουν ξανά τον δρόμο ο ένας προς τον άλλον, κάτι που και η ίδια εύχεται: «Ο κόσμος θέλει να είναι ο πατήρ Νικόλαος και η Χλόη μαζί. Είναι κάτι που το θέλω κι εγώ, να δούμε πώς αυτοί οι δύο άνθρωποι θα καταφέρουν να ξαναενώσουν τα κομμάτια τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαι κουρασμένη, είναι πολλές οι παραστάσεις και τα γυρίσματα. Αυτό που με στηρίζει περισσότερο είναι η ομάδα, γιατί χωρίς αυτήν τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει», δήλωσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη ώρα της ημέρας για σεξ, ανάλογα με την ηλικία σας

Το φιλί της πρωτοχρονιάς: Τι συμβολίζει – Πώς να το κάνετε σωστά απόψε

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψηλά κέρδη 44,30% για το 2025 – Υπεραπόδοση των τραπεζών – Στα 146,253 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Οι μετοχές οδεύουν προς την καλύτερη χρονιά τους από το 2021

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:05 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ο Στέφανος Σαράτσης ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται την ...
09:00 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τ...
08:00 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
07:00 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews:  Μια φορά και…ένας φόνος

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews:  Μια φορά και…ένας φόνος Ένα  ταξίδι στο μαγικό κόσμο του μυσ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι