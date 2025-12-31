Γαλλία: Σχέδιο απαγόρευσης των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών από την επόμενη σχολική χρονιά

  • Η γαλλική κυβέρνηση σχεδιάζει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από τη σχολική χρονιά του 2026. Το νομοσχέδιο αναμένεται να συζητηθεί σύντομα στο κοινοβούλιο.
  • Η κυβέρνηση εξηγεί ότι πολυάριθμες μελέτες διαπιστώνουν κινδύνους από την υπερβολική χρήση ψηφιακών οθονών, όπως «την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο», την «κυβερνοπαρενόχληση» και τις «διαταραχές ύπνου».
  • Η Arcom, η γαλλική ρυθμιστική αρχή, θα αναλάβει την τήρηση της απαγόρευσης, ενώ το νομοσχέδιο προβλέπει και τη διεύρυνση της απαγόρευσης χρήσης κινητού τηλεφώνου στο λύκειο.
Φωτογραφία: Unsplash.com

Η γαλλική κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει σε απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από τη σχολική χρονιά του 2026, σύμφωνα με νομοσχέδιο στο οποίο είχε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο και το οποίο αναμένεται να συζητηθεί σύντομα στο κοινοβούλιο.

Το σχέδιο αυτό, που περιλαμβάνει δύο άρθρα, θέλει να απαγορεύσει «την παροχή, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών,» από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

«Πολυάριθμες μελέτες και εκθέσεις διαπιστώνουν τους διάφορους κινδύνους που προκαλούνται από την υπερβολική χρήση των ψηφιακών οθονών από εφήβους» εξηγεί η κυβέρνηση στο έγγραφο, αναφέροντας κυρίως «την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο», την «κυβερνοπαρενόχληση» και τις «διαταραχές ύπνου».

Το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου εμπίπτει στο πλαίσιο του νόμου για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία (LCEN) και εμπιστεύεται στην Arcom, τη γαλλική ρυθμιστική αρχή για τη ραδιοτηλεοπτική και την ψηφιακή επικοινωνία, το καθήκον της τήρησης της απαγόρευσης αυτής.

Στο δεύτερο άρθρο, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης θέλει να διευρύνει στο λύκειο την απαγόρευση της χρήσης του κινητού τηλεφώνου. Ένα μέτρο που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από τον παιδικό σταθμό έως τις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με νόμο του 2018, παρόλο που κάποιες φορές είναι δύσκολο να εφαρμοστεί.

Πηγή: ΑΠΕ

