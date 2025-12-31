Αντώνης Σαμαράς: Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί – Η πατρίδα απαιτεί αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη

Σύνοψη από το

  • Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σε μήνυμά του για το νέο έτος, τονίζει πως «το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες».
  • Ο κ. Σαμαράς υπογραμμίζει την ανάγκη για ευθύνη, δηλώνοντας: «Όχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας. Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας».
  • Για το 2026, ο πρώην Πρωθυπουργός δηλώνει ξεκάθαρα πως «η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη», για την υπερηφάνεια των Ελλήνων και την Ελλάδα της ελπίδας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Αντώνης Σαμαράς

«Το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες. Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί», τονίζει σε μήνυμά του με αφορμή την έλευση του νέου χρόνου ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Ο κ. Σαμαράς συνεχίζει λέγοντας: «Ζητούμενο η ευθύνη! Όχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας. Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας. Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε.

2026: η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων! Για την Ελλάδα της ελπίδας!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων ήπατος το 2025 στο Νοσοκομείο «Λαϊκό»

Γρίπη και ιώσεις: Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο να κολλήσετε, σύμφωνα με τη Mayo Clinic

Πώς οι αυξήσεις στις τιμές επηρέασαν τη συμπεριφορά των καταναλωτών – Πού κατευθύνθηκαν οι δαπάνες

Χρυσός σε τιμές ρεκόρ: Αυξάνεται η ζήτηση για ράβδους και νομίσματα, μειώνεται για τα κοσμήματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:07 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς άκουσε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από...
11:41 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Προεδρικό Μέγαρο: Κάλαντα στον Κωνσταντίνο Τασούλα από γωνιές της Ελλάδας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, άκουσε τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από τ...
08:51 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Ποιοι θα πουν τα κάλαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους πολιτικούς αρχηγούς

Παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπου...
01:15 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Κώστας Τσιάρας: Παραβατική συμπεριφορά το κλείσιμο των δρόμων – Πρέπει να έρθουν στον διάλογο οι αγρότες

Νέο κάλεσμα για διάλογο απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι