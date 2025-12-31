«Ocean’s 14»: Ξεκινούν τα γυρίσματα τον Οκτώβριο του 2026 με τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Τζούλια Ρόμπερτς

Σύνοψη από το

  • Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επιβεβαίωσε την είδηση για το «Ocean’s 14», αποκαλύπτοντας ότι τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2026.
  • Η νέα ταινία θα είναι εμπνευσμένη από το «Going In Style» του 1979 και θα επανενώσει τον Κλούνεϊ με τους Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον, Τζούλια Ρόμπερτς και άλλους.
  • Ο Κλούνεϊ εξήγησε ότι τον γοητεύει η ιδέα πως οι χαρακτήρες είναι «πολύ μεγάλοι για να κάνουν όσα κάναμε παλιά, αλλά παραμένουν αρκετά έξυπνοι ώστε να ξέρουν πώς να τη γλιτώσουν».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

oceans

Η θρυλική παρέα του «Ocean’s» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney), σε συνέντευξή του στο Variety, όχι μόνο επιβεβαίωσε την είδηση για το «Ocean’s 14», αλλά αποκάλυψε ότι η παραγωγή βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση τοποθεσιών, με στόχο τα γυρίσματα να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2026.

Όπως είπε, η νέα ταινία θα είναι εμπνευσμένη από το «Going In Style» του 1979, μια εξαιρετικά διασκεδαστική κωμωδία των ’70s σε σκηνοθεσία Μάρτιν Μπρεστ (Martin Brest).

Σημειώνεται ότι η ταινία, με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Μπερνς (George Burns) και Αρτ Κάρνεϊ (Art Carney), ακολουθεί δύο ηλικιωμένους ληστές τραπεζών που προσπαθούν να συμβιβαστούν με το πέρασμα του χρόνου.

«Υπήρχε κάτι στην ιδέα ότι, είμαστε πλέον πολύ μεγάλοι για να κάνουμε όσα κάναμε παλιά, αλλά παραμένουμε αρκετά έξυπνοι ώστε να ξέρουμε πώς να τη γλιτώσουμε, κάτι που με γοητεύει ιδιαίτερα», εξήγησε ο Κλούνεϊ.

«Έχουν χάσει πλέον την ταχύτητά τους και πρέπει να βρουν έναν τρόπο για να παρακάμψουν τους περιορισμούς τους», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι η ταινία θα τον επανενώσει με τους επί χρόνια συμπρωταγωνιστές του, συμπεριλαμβανομένων των Μπραντ Πιτ (Brad Pitt), Ματ Ντέιμον (Matt Damon), Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts), Άντι Γκαρσία (Andy Garcia) και Ντον Τσιντλ (Don Cheadle).

Σύμφωνα με το World of Reel, εδώ και μήνες κυκλοφορούν δημοσιεύματα που θέλουν τον Ντέιβιντ Λιτς (David Leitch) να αναλαμβάνει το σκηνοθετικό τιμόνι του σίκουελ. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης είχε συνεργαστεί ξανά με τον Πιτ στο «Bullet Train» (2022) και παρά τις απογοητευτικές εισπράξεις του στο box office, απέσπασε θετικές κριτικές για το «The Fall Guy» (2024).

Παράλληλα, το επόμενο βήμα του Κλούνεϊ είναι το «In Love», ένα δράμα με χαμηλό προϋπολογισμό, στο οποίο θα συμπρωταγωνιστήσει με την Ανέτ Μπένινγκ (Annette Bening), ενσαρκώνοντας έναν άνδρα που έρχεται αντιμέτωπος με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει την επιθυμία του να αφοσιωθεί σε πιο προσωπικά και καλλιτεχνικά πρότζεκτ.

Όπως εξήγησε ο ίδιος: «Δεν σκοπεύω να κάνω πολλές ταινίες μεγάλων στούντιο από εδώ και πέρα. Τα πρότζεκτ μου θα είναι, ως επί το πλείστον, μικρότερης κλίμακας. Για να αποφασίσω να λείψω από τα παιδιά μου, θα πρέπει να υπάρχει ένας ουσιαστικός δημιουργικός λόγος. Το οικονομικό κομμάτι δεν με απασχολεί πια».

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων ήπατος το 2025 στο Νοσοκομείο «Λαϊκό»

Γρίπη και ιώσεις: Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο να κολλήσετε, σύμφωνα με τη Mayo Clinic

Πώς οι αυξήσεις στις τιμές επηρέασαν τη συμπεριφορά των καταναλωτών – Πού κατευθύνθηκαν οι δαπάνες

Χρυσός σε τιμές ρεκόρ: Αυξάνεται η ζήτηση για ράβδους και νομίσματα, μειώνεται για τα κοσμήματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:05 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ο Στέφανος Σαράτσης ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται την ...
09:00 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τ...
08:00 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
07:00 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews:  Μια φορά και…ένας φόνος

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews:  Μια φορά και…ένας φόνος Ένα  ταξίδι στο μαγικό κόσμο του μυσ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι