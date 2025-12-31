Γυναίκα που έχασε 24 κιλά σε 100 ημέρες αποκαλύπτει: «Αυτό είναι το πρωινό γεύμα που με βοήθησε στην καύση του λίπους»

Σύνοψη από το

  • Μια γυναίκα που έχασε 24 κιλά σε περίπου 100 ημέρες αποκάλυψε το πρωινό γεύμα που τη βοήθησε στην καύση του λίπους και την απώλεια βάρους.
  • Η fitness coach τόνισε ότι «το πρωινό σας πρέπει να είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες και καλά λιπαρά», καθώς οι πολλοί υδατάνθρακες στο πρώτο γεύμα προκαλούν απότομη εκτόξευση ινσουλίνης και ανεξέλεγκτες λιγούρες.
  • Το συγκεκριμένο πρωινό περιλαμβάνει τυρί paneer (cottage cheese) με ελληνικό γιαούρτι, blueberries και μείγμα σπόρων, συστατικά που βοηθούν στην καύση του λίπους και προσφέρουν κορεσμό.
Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα που έχασε 24 κιλά σε 100 ημέρες αποκαλύπτει: «Αυτό είναι το πρωινό γεύμα που με βοήθησε στην καύση του λίπους»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας και δεν πρέπει ποτέ να παραλείπεται. Όπως λέει και η γνωστή ρήση, πρέπει να «τρώμε πρωινό σαν βασιλιάδες», φροντίζοντας όμως να είναι ένα ισορροπημένο γεύμα. Ο τρόπος που ξεκινάμε τη μέρα μας καθορίζει τα επίπεδα ενέργειας και τη διάθεσή μας για το υπόλοιπο της ημέρας.

Γυναίκα που έχασε 24 κιλά σε 5 μήνες αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Γυναίκα που έχασε 24 κιλά μοιράζεται το αγαπημένο της πρωινό γεύμα

Ένα υγιεινό πρωινό, πλούσιο σε πρωτεΐνη, δεν βοηθά μόνο στην απώλεια βάρους αλλά προσφέρει και την απαραίτητη ενέργεια. Η πρωτεΐνη είναι ζωτικής σημασίας για το χτίσιμο των μυών, την αποκατάσταση και το κάψιμο λίπους. Η Anusha Aggarwal, online fitness coach, η οποία κατάφερε να χάσει 24 κιλά σε σχεδόν 100 ημέρες, αποκάλυψε το αγαπημένο της πρωινό που βοηθάει στην απώλεια βάρους.

«Το πρωινό σας πρέπει να είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες και καλά λιπαρά. Όταν το στομάχι είναι άδειο, τα επίπεδα ινσουλίνης είναι χαμηλά. Αν καταναλώσετε πολλούς υδατάνθρακες στο πρώτο γεύμα της ημέρας, η ινσουλίνη εκτοξεύεται απότομα. Αυτό οδηγεί σε συνεχείς αυξομειώσεις, οι οποίες προκαλούν ανεξέλεγκτες λιγούρες, έλλειψη κορεσμού, αποθήκευση λίπους και εκνευρισμό», εξήγησε η γυναίκα.

Γυναίκα που έχασε 30 κιλά αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχίας της – «Οι υδατάνθρακες είναι καύσιμο του οργανισμού, όχι εχθρός»

Σε βίντεό της στο Instagram, η fitness coach αναμειγνύει τυρί paneer (cottage cheese) με ελληνικό γιαούρτι, προσθέτοντας blueberries και μείγμα σπόρων. Όπως υποστηρίζει η ίδια, αυτό το γεύμα την βοήθησε στην καύση του λίπους.

Γιατί αυτά τα συστατικά βοηθούν στο αδυνάτισμα

  • Cottage cheese / Paneer: Πλούσιο σε πρωτεΐνη, φώσφορο και ασβέστιο, προσφέρει αίσθημα κορεσμού για ώρες.
  • Ελληνικό γιαούρτι: Εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης και καλών υδατανθράκων που ενισχύουν τον μεταβολισμό.
  • Μείγμα σπόρων: Περιέχουν υγιεινά λιπαρά, φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.
  • Blueberries: Πλούσια σε αντιοξειδωτικά, προσφέρουν γεύση και καταπολεμούν το οξειδωτικό στρες.

Σημείωση: Αυτό το πρόγραμμα λειτούργησε για την Aggarwal, αλλά κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός. Είναι πάντα σημαντικό να συμβουλεύεστε έναν επαγγελματία για ένα εξατομικευμένο πλάνο διατροφής και άσκησης.

12:01 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

