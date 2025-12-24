Γυναίκα που έχασε 30 κιλά αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχίας της – «Οι υδατάνθρακες είναι καύσιμο του οργανισμού, όχι εχθρός»

  • Η Rachael Sacerdoti, η οποία έχασε 30 κιλά, μοιράζεται τα μυστικά της επιτυχίας της, τονίζοντας την αλλαγή προσέγγισης που έκανε μετά τα 40 της χρόνια.
  • Στη διατροφή, υπογραμμίζει πως «οι υδατάνθρακες είναι καύσιμο του οργανισμού, όχι εχθρός» και πως η πρωτεΐνη είναι ο «καλύτερος φίλος» μας για κορεσμό.
  • Όσον αφορά την άσκηση, προτείνει την προτεραιότητα στα βάρη, καθώς «η προπόνηση με βάρη είναι πολύ πιο αποτελεσματική για την καύση λίπους», ενώ κλειδί είναι και η καλή ψυχολογία.
Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα που έχασε 30 κιλά αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχίας της - «Οι υδατάνθρακες είναι καύσιμο του οργανισμού, όχι εχθρός»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Η απώλεια βάρους είναι μια δύσκολη διαδρομή, που απαιτεί προσπάθεια τόσο για να χάσετε τα περιττά κιλά όσο και για να τα κρατήσετε μακριά. Στην εποχή του διαδικτύου και των social media, έχουμε την πληροφορία στα χέρια μας. Αυτό όμως συχνά προκαλεί σύγχυση. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθετε εξαντλημένοι και να σκέφτεστε να τα παρατήσετε. Μια γυναίκα που έχασε 30 κιλά μοιράζεται απλές συμβουλές για βιώσιμη απώλεια βάρους.

Γυναίκα που έχασε 18 κιλά αποκαλύπτει τα μυστικά της επιτυχίας της: «Σταματήστε να γυμνάζεστε απλώς για να ολοκληρώσετε την προπόνηση»

Η αλλαγή μετά τα 40 και τα μυστικά της επιτυχίας της

Η Rachael Sacerdoti, η οποία πάλεψε με το βάρος της, μοιράστηκε μέσω Instagram την προσωπική της εμπειρία. Όπως εξομολογείται, στα 20 και τα 30 της χρόνια, ένιωθε εγκλωβισμένη σε έναν εξαντλητικό κύκλο από δίαιτες express, υπερβολικούς περιορισμούς και έντονη γυμναστική, βλέποντας μόνο προσωρινά αποτελέσματα.

Όλα άλλαξαν όταν μπήκε στα 40 της. Αλλάζοντας τον τρόπο ζωής της και υιοθετώντας μια πιο απλή προσέγγιση στη διατροφή και την άσκηση, κατάφερε να χάσει 30 κιλά οριστικά. Σήμερα, μοιράζεται τους βασικούς πυλώνες της επιτυχημένης προσπάθειάς τηε και εξομολογείται ότι νιώθει πιο δυνατή και υγιής από ποτέ.

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Διατροφή: Οι υδατάνθρακες δεν είναι ο εχθρός

Με τόσες αντικρουόμενες δίαιτες εκεί έξω, η Rachael ξεκαθαρίζει το τοπίο όσον αφορά τα μακροθρεπτικά συστατικά:

  • Υδατάνθρακες: Συχνά δαιμονοποιούνται, αλλά η Rachael εξηγεί: «Μπορείτε να τρώτε υδατάνθρακες και ταυτόχρονα να χάνετε βάρος. Είναι το καύσιμο του οργανισμού, όχι εχθρός».
  • Πρωτεΐνη: Τη χαρακτηρίζει ως τον «καλύτερο φίλο» μας. «Η πρωτεΐνη σας κρατάει χορτάτους για περισσότερη ώρα, βοηθά στην αποκατάσταση των μυών και στη διατήρηση της προόδου».
  • Ισορροπία και Θερμίδες: Η Rachael έμαθε να εξισορροπεί τα γεύματά της με φυτικές ίνες και καλά λιπαρά, ενώ έδωσε έμφαση στο θερμιδικό έλλειμμα για την απώλεια βάρους. Μόλις έφτασε στον στόχο της, πέρασε σταδιακά στις θερμίδες συντήρησης.

Προπόνηση: Βάρη εναντίον cardio

Η γυμναστική μπορεί να φαίνεται δύσκολη, αλλά η Rachael την απλοποιεί εστιάζοντας σε όσα έχουν πραγματική σημασία:

  • Η ζυγαριά δεν λέει πάντα την αλήθεια: Ο μυς είναι πιο πυκνός από το λίπος και καταλαμβάνει λιγότερο χώρο. Μην κολλάτε στον αριθμό της ζυγαριάς.
  • Προτεραιότητα στα βάρη: «Η προπόνηση με βάρη είναι πολύ πιο αποτελεσματική για την καύση λίπους από τις ατέλειωτες ώρες αερόβιας άσκησης (cardio)».

Το κλειδί είναι η καλή ψυχολογία

Η πιο σημαντική συμβουλή της Rachael αφορά τον τρόπο σκέψης μας. Η μεταμόρφωση δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. «Χάρισα στον εαυτό μου το δώρο της υπομονής και έμαθα να αγαπώ τον εαυτό μου καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας», εξομολογείται.

