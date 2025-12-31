Άγιος Δημήτριος: Παρίστανε τον αστυνομικό και λήστεψε 33χρονο που περίμενε σε στάση λεωφορείου – «Ψηλά τα χέρια»

Σύνοψη από το

  • Ένας άνδρας προσέγγισε αλλοδαπό, 33 ετών, σε στάση λεωφορείου στον Άγιο Δημήτριο, παριστάνοντας τον αστυνομικό και του είπε: «Ψηλά τα χέρια, αστυνομία».
  • Ο δράστης άρπαξε το πορτοφόλι του 33χρονου, ο οποίος όμως πήδηξε μέσα στο αυτοκίνητο και συνεπλάκη μαζί του, χωρίς τελικά να καταφέρει να τον σταματήσει.
  • Παράλληλα, σημειώθηκε και δεύτερη ληστεία στο Νέο Ηράκλειο, όπου τέσσερα άτομα επιτέθηκαν σε 23χρονο και του άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο και τα παπούτσια του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομικοί

Δύο επεισοδιακές ληστείες, η μία με το πρόσχημα ότι ο δράστης ήταν αστυνομικός και η δεύτερη με λεία… τα παπούτσια του θύματος, σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες στον Άγιο Δημήτριο και στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.

Η πρώτη ληστεία έγινε στην οδό Αγίου Δημητρίου 249 στον Άγιο Δημήτριο, το βράδυ της Τρίτης. Άνδρας που επέβαινε σε ΙΧ αυτοκίνητο, προσέγγισε αλλοδαπό, 33 ετών ο οποίος περίμενε σε στάση λεωφορείου και βγαίνοντας από το όχημα του είπε: «Ψηλά τα χέρια, αστυνομία».

Ο 33χρονος αιφνιδιάστηκε και σήκωσε τα χέρια και τότε ο δράστης του άρπαξε το πορτοφόλι από την τσέπη του μπουφάν και ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο για να φύγει.

Ο 33χρονος όμως, όταν ξεπέρασε το πρώτο σοκ, πήδηξε μέσα στο αυτοκίνητο από το ανοιχτό παράθυρο και συνεπλάκη με τον δράστη, αλλά εκείνος κατάφερε τελικά να διαφύγει και αναζητείται από την αστυνομία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η δεύτερη ληστεία έγινε στις 03:10 τα ξημερώματα στην συμβολή των οδών Ήρας και Πολυτεχνείου στο Νέο Ηράκλειο.

Τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσικλέτες, επιτέθηκαν σε 23χρονο ημεδαπό, ο οποίος κινείτο πεζή, τον χτύπησαν στο κεφάλι και στο σώμα, του άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο και τα παπούτσια και εξαφανίστηκαν.

Ο 23χρονος διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων ήπατος το 2025 στο Νοσοκομείο «Λαϊκό»

Γρίπη και ιώσεις: Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο να κολλήσετε, σύμφωνα με τη Mayo Clinic

Πώς οι αυξήσεις στις τιμές επηρέασαν τη συμπεριφορά των καταναλωτών – Πού κατευθύνθηκαν οι δαπάνες

Χρυσός σε τιμές ρεκόρ: Αυξάνεται η ζήτηση για ράβδους και νομίσματα, μειώνεται για τα κοσμήματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:42 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Μόνο για τα λεωφορεία η κατάργηση των χάρτινων εισιτηρίων από 1η Ιανουαρίου 2026 – Τι πρέπει να ξέρετε για τα «ThessTicket» και τη «ThessCard»

Μόνο στα αστικά λεωφορεία και όχι στο Μετρό Θεσσαλονίκης αφορά η κατάργηση των χάρτινων εισιτη...
12:28 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Αγρίνιο: Στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου

Στην κυκλοφορία δόθηκε ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων το...
11:27 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Λάρισα: 20χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από 2 άνδρες

Θύμα βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε μια 20χρονη από το Σουδάν, η οποία φιλοξενείται στη δομή στο...
11:20 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Πρωτοχρονιά 2026: Οι 3 καλύτερες συνταγές για βασιλόπιτα

Οι 3 καλύτερες συνταγές για βασιλόπιτα με την υπογραφή 3 γνωστών σεφ. Φτιάξτε μία από τις 3 γι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι