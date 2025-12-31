Κιριτιμάτι: Η μικρή ατόλη που είναι το πρώτο μέρος που υποδέχθηκε το 2026 – Γνωστό και ως Νησί των Χριστουγέννων

Το νησί Κιριτιμάτι – γνωστό και ως Νησί των Χριστουγέννων – υποδέχεται τη νέα χρονιά και είναι το πρώτο μέρος στον κόσμο που το κάνει.

Είναι μέρος του Κιριμπάτι, κράτους του Ειρηνικού Ωκεανού, που βρίσκεται νότια της Χαβάης και βορειοανατολικά της Αυστραλίας. Αποτελείται από αρκετές ατόλες – κοραλλιογενείς υφάλους σε σχήμα δακτυλίου – και εκτείνεται σε μήκος σχεδόν 4.000 χιλιομέτρων από ανατολικά προς δυτικά.

Το Κιριμπάτι – προφέρεται Κιριμπάς – ανεξαρτητοποιήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1979. Πολλές από τις ατόλες, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο θαλάσσιο καταφύγιο του Νότιου Ειρηνικού, είναι κατοικημένες. Οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται σε πολύ χαμηλό υψόμετρο και κινδυνεύουν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Το αρχιπέλαγος έχει πληθυσμό περίπου 116.000 κατοίκων. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σχεδόν ακριβώς νότια της Χαβάης, το Κιριμπάτι γιορτάζει την Πρωτοχρονιά μια ολόκληρη μέρα νωρίτερα.