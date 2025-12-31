Πρωτοχρονιά 2026: Οι 3 καλύτερες συνταγές για βασιλόπιτα

Οι 3 καλύτερες συνταγές για βασιλόπιτα με την υπογραφή 3 γνωστών σεφ. Φτιάξτε μία από τις 3 για την Πρωτοχρονιά και μην ξεχάσετε το φλουρί! Ανακαλύψτε την κλασική βασιλόπιτα κέικ του Άκη Πετρετζίκη, την πανέμορφη βασιλόπιτα με επικάλυψη σοκολάτας από τον Γιώργο Τσούλη και την αφράτη, αρωματική βασιλόπιτα κέικ του Πέτρου Συρίγου.

Καλή χρονιά!

Η συνταγή για βασιλόπιτα κέικ από τον Άκη Πετρετζίκη

Για τον Άκη Πετρετζίκη αυτή είναι η καλύτερη και πιο αρωματική συνταγή για την κλασική βασιλόπιτα κέικ.

Υλικά

300 γρ. βούτυρο Lurpak, σε θερμοκρασία δωματίου + επιπλέον για τη φόρμα

250 γρ. άχνη ζάχαρη

1 κ.σ. κρυσταλλική ζάχαρη

7 γρ. μαχλέπι

2 γρ. μαστίχα

1/2 κ.γ. τριμμένο μοσχοκάρυδο

400 γρ. αλεύρι γ.ό.χ., + επιπλέον για τη φόρμα

ξύσμα πορτοκαλιού, από 1-2 πορτοκάλια

1 1/2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

4 αυγά, μεσαία, σε θερμοκρασία δωματίου

75 γρ. γάλα πλήρες

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

Για το σερβίρισμα

άχνη ζάχαρη

βρώσιμες χριστουγεννιάτικες ζαχαρόπαστες

Οδηγίες για τη συνταγή

Ρίχνουμε σε έναν πολυκόφτη τη ζάχαρη, το μαχλέπι, τη μαστίχα, το μοσχοκάρυδο και 2 κ.σ. από το αλεύρι, και χτυπάμε πολύ καλά μέχρι το μείγμα να γίνει σκόνη. Ρίχνουμε το μείγμα στον κάδο και προσθέτουμε το ξύσμα πορτοκαλιών και το εκχύλισμα βανίλιας. Μεταφέρουμε τον κάδο στο μίξερ και ξεκινάμε να χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα. Ρίχνουμε ένα ένα τα αυγά περιμένοντας να απορροφηθεί το πρώτο για να ρίξουμε το επόμενο. Αφαιρούμε τον κάδο από το μίξερ, ρίχνουμε το γάλα και ανακατεύουμε ελάχιστα με τη σπάτουλα σιλικόνης. Ρίχνουμε σε ένα μπολ το υπόλοιπο αλεύρι και το μπέικιν, τα προσθέτουμε στον κάδο, και ανακατεύουμε ελαφρά με τη σπάτουλα. Αλείφουμε με βούτυρο και πασπαλίζουμε με αλεύρι μία στρογγυλή φόρμα με αποσπώμενη βάση διαμέτρου 25 εκ. Αδειάζουμε το μείγμα στη φόρμα και απλώνουμε καλά με τη σπάτουλα. Τοποθετούμε ένα φλουρί σε τυχαίο σημείο μέσα στο μείγμα. Μεταφέρουμε στον φούρνο και ψήνουμε για 45 λεπτά στην πάνω σχάρα. Αφαιρούμε τη φόρμα από τον φούρνο και αφήνουμε να κρυώσει καλά. Πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη, διακοσμούμε με χριστουγεννιάτικες ζαχαρόπαστες και σερβίρουμε.

Η συνταγή για βασιλόπιτα με επικάλυψη σοκολάτας από τον Γιώργο Τσούλη

Πανέμορφη, μυρωδάτη και πολύ αφράτη βασιλόπιτα από τον Γιώργο Τσούλη. Ετοιμάστε την με όλα τα μυστικά από τον σεφ, εντυπωσιάστε τους αγαπημένους σας και υποδεχθείτε τη νέα χρονιά με τον καλύτερο τρόπο!

Υλικά

300 γρ. βούτυρο ΝΟΥΝΟΥ, σε θερμοκρασία δωματίου

350 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

6 αυγά, medium

30 ml κονιάκ

½ κ.γ. βανίλια, εκχύλισμα

1/4 κ.γ. γαρύφαλλο, τριμμένο

1/4 κ.γ. κανέλα, τριμμένη

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

250 ml γάλα ΝΟΥΝΟΥ, πλήρες

600 γρ. αλεύρι, που φουσκώνει μόνο του, κοσκινισμένο

1 πρέζα αλάτι

Για την επικάλυψη

300 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα, λιωμένη

180 γρ. λευκή σοκολάτα κουβερτούρα, λιωμένη

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C, στις αντιστάσεις πάνω-κάτω. Στον κάδο του μίξερ, αδειάζουμε το βούτυρο και τη ζάχαρη και χτυπάμε για 5 λεπτά με το φτερό, σε γρήγορη ταχύτητα, μέχρι να αφρατέψει το μείγμα. Παράλληλα χωρίζουμε τους κρόκους των αυγών από το ασπράδι. Καθαρίζουμε τα τοιχώματα του κάδου με μία σπάτουλα ζαχαροπλαστικής, προσθέτουμε τους κρόκους και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Προσθέτουμε το κονιάκ, το εκχύλισμα βανίλιας, το ξύσμα πορτοκαλιού, την κανέλα, το γαρύφαλλο και ανακατεύουμε για 1 με 2 λεπτά. Προσθέτουμε το γάλα, το αλεύρι και χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Σε ένα δεύτερο κάδο του μίξερ ρίχνουμε το αλάτι, τα ασπράδια των αυγών και με το σύρμα χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να δημιουργηθεί μια αφράτη μαρέγκα. Χωρίζουμε τη μαρέγκα σε 3 μέρη, με μία σπάτουλα (μαρίζ) παίρνουμε το ένα μέρος, το ρίχνουμε στο μείγμα της βασιλόπιτας ανακατεύοντας δυνατά ούτως ώστε το μείγμα να ξεκινήσει να αραιώνει. Ρίχνουμε τη δεύτερη δόση και ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις από κάτω προς τα επάνω. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και με το τρίτο μέρος. Βουτυροαλευρώνουμε μία στρογγυλή φόρμα για κέικ με αποσπώμενη βάση διαμέτρου 30 εκ., απλώνουμε το μείγμα ομοιόμορφα και προσθέτουμε το φλουρί (αφού το αλευρώσουμε και το τυλίξουμε με αλουμινόχαρτο). Ψήνουμε για 1 ώρα με τη σχάρα στο κάτω μέρος του φούρνου. Αφαιρούμε τη βασιλόπιτα από τον φούρνο και την αφήνουμε να κρυώσει καλά πάνω σε μια σχάρα. Απλώνουμε τη λιωμένη κουβερτούρα ομοιόμορφα στην επιφάνεια της βασιλόπιτας. Με την λευκή σοκολάτα, δημιουργούμε παράλληλες γραμμές πάνω από τη κουβερτούρα. Με ένα ξύλινο καλαμάκι περνάμε κάθετα, από την μια πλευρά της βασιλόπιτας μέχρι την άλλη, για να δημιουργήσουμε όμορφα σχέδια.

Βασιλόπιτα Κέικ του Πέτρου Συρίγου – Αφράτη, Αρωματική & Απόλυτα Γιορτινή

Η κλασική βασιλόπιτα σε εκδοχή κέικ, πλούσια σε άρωμα πορτοκαλιού, μαστίχας και μαχλεπιού. Αφράτη, βουτυράτη και γεμάτη γιορτινή νοσταλγία, είναι το γλυκό που δεν λείπει ποτέ από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι.

Υλικά

440 γρ. βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου)

400 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

Ξύσμα από 2 πορτοκάλια

Χυμό από 2 πορτοκάλια

5 αυγά

80 γρ. γάλα

1 γρ. μαστίχα σε σκόνη

10 γρ. μαχλέπι σε σκόνη

1 βανιλίνη σκόνη

600 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις (κοσκινισμένο)

10 γρ. μπέικιν πάουντερ

Άχνη ζάχαρη για πασπάλισμα

Οδηγίες για τη συνταγή