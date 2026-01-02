Ελβετία: Πώς ξεκίνησε η κόλαση φωτιάς στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά – Έκλεισαν τα social media οι ιδιοκτήτες

Η φωτιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν-Μοντανά της Βαλέ, θα μείνει στην ιστορία ως μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην Ελβετία. Περισσότεροι από 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και περίπου 115 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι από αυτούς σοβαρά.

Πολλοί συγγενείς εξακολουθούν να αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι γονείς είναι ιδιαίτερα ενεργοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζητώντας τα παιδιά τους και ζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πού βρίσκονται στο Instagram και σε άλλες πλατφόρμες.

Το πώς ακριβώς θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό βρίσκεται υπό διερεύνηση. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί επίσημα. Ωστόσο, οι καταθέσεις μαρτύρων και οι πληροφορίες από τις αρχές μας επιτρέπουν να αναπαραστήσουμε μέρος της τραγικής νύχτας.

Θα έπρεπε να ήταν ένα ξέγνοιαστο και αξέχαστο πάρτι στο πολυτελές θέρετρο Crans-Montana. Εκατοντάδες άνθρωποι από όλον τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο μπαρ «Le Constellation» για να υποδεχτούν την Πρωτοχρονιά. Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική, ο κόσμος χόρευε και καταναλώνονταν λίτρα σαμπάνιας. Αλλά κάποια στιγμή μετά τα μεσάνυχτα και έως τις 1:30 π.μ., συνέβη μια τραγωδία.

Σύμφωνα με αρκετές μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων, ένα ή περισσότερα βεγγαλικά έβαλαν φωτιά στην οροφή μετά τα μεσάνυχτα. Βίντεο και φωτογραφίες από κινητά τηλέφωνα που ήρθαν στην επιφάνεια μετά την τραγωδία επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή.

Η ιδιοκτήτρια του μπαρ φέρεται να υπέστη εγκαύματα

Το μπαρ «Le Constellation», το μέρος όπου έλαβε χώρα η κόλαση της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, φέρεται να διευθύνεται από ένα ζευγάρι Γάλλων περίπου σαράντα ετών: Ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι ανέλαβαν το κατάστημα το 2015 και το ανακαίνισαν εκτενώς. Η Τζέσικα είναι η διευθύντρια.

Το ζευγάρι μπλόκαρε όλα τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του μπαρ, συμπεριλαμβανομένων των Instagram και Facebook, μετά την πυρκαγιά. Κανένας από τους δύο δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια την τραγωδία.

Εκτός από το «Le Constellation», ο Ζακ και η Τζέσικα Μορέτι συνδέονται επίσης με άλλα εστιατόρια στην περιοχή. Λέγεται επίσης ότι είναι ιδιοκτήτες του εστιατορίου «Le Senso» στο Κραν-Μοντανά και του «Le Vieux Chalet 1978» στη Λανς, στο Βαλέ, την κατοικία του συζύγου.

Το ζευγάρι επέζησε από τη σοβαρή πυρκαγιά. Η Τζέσικα Μορέτι φέρεται να υπέστη εγκαύματα στο χέρι της και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Δεν είναι σαφές εάν ο σύζυγός της βρισκόταν επίσης στο εστιατόριο εκείνη την ώρα.

«Είχε δύο μπουκάλια με βεγγαλικά»

Οι δύο Ελβετοί, ο Νάθαν (19 ετών) και ο Άξελ (19 ετών), λένε ότι βρίσκονταν με φίλους στο υπόγειο του μπαρ όταν ξέσπασε ξαφνικά η φωτιά. Ο Νάθαν αφηγείται: «Μια γυναίκα καθόταν στους ώμους μιας άλλης γυναίκας. Είχε δύο μπουκάλια με μέσα βεγγαλικά». Λέει ότι τα σήκωσε τόσο ψηλά που άγγιξαν την οροφή, η οποία ξαφνικά έπιασε φωτιά.

Βεγγαλικά αυτού του τύπου φαίνονται σε ένα διαφημιστικό βίντεο για το μπαρ. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί επίσημα.

Ξαφνικά, ξέσπασε πανικός: «Όλοι ήθελαν να βγουν έξω, αλλά υπήρχε ένα σημείο συμφόρησης στις σκάλες», είπε ο Άξελ. Οι δύο κατάφεραν να ξεφύγουν σπάζοντας ένα παράθυρο με ένα τραπέζι, όπως εξήγησαν.

Στη συνέχεια, η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία. Προκλήθηκε μια ξαφνική και έντονη εξάπλωση της φωτιάς, που ονομάζεται «flashover». Μέσα σε λίγα λεπτά, ολόκληρο το μπαρ τυλίχτηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με μάρτυρες, αργότερα σημειώθηκαν και εκρήξεις.

«Πολλοί νέοι άνθρωποι εγκατέλειψαν το μπαρ»

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 1:30 π.μ. Λίγα λεπτά αργότερα, οι πρώτοι ανταποκριτές έφτασαν στο μπαρ. Ο πρώτος ανταποκριτής Léandre από το Crans-Montana περιέγραψε τη φρικτή σκηνή: «Ήμουν ένας από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο. Πολλοί πολύ νέοι άνθρωποι έφευγαν από το μπαρ. Βγάλαμε όσους είχαν ακόμα τις αισθήσεις τους. Ήταν το απόλυτο χάος!»

Προσπάθησε να βοηθήσει όσο καλύτερα μπορούσε, αλλά οι άνθρωποι καιγόντουσαν ζωντανοί.

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα Ραγιάν Γκιρέν (18 ετών) από το Λονδίνο, δεκάδες άνθρωποι με καμένα πρόσωπα ήταν ξαπλωμένοι μπροστά από το μπαρ. Ιδιαίτερα τραγικό: «Προφανώς ήταν ένα πάρτι ειδικά για εφήβους. Πολλοί γονείς ήρθαν ψάχνοντας τα παιδιά τους».

Ο αυτόπτης μάρτυρας Samuel Rapp (21 ετών) επιβεβαιώνει επίσης: «Συνήθως, πολύ νέοι ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών συχνάζουν εκεί. Λέγεται ότι πέθανε και μια σερβιτόρα που γνώριζα από πριν».

Η επιχείρηση πυρόσβεσης και διάσωσης διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του Blick, Martin Meul: «Στον δρόμο προς τα εκεί, με προσπέρασαν αρκετά ασθενοφόρα από διαφορετικά καντόνια».

Η αιτία της πυρκαγιάς παρέμενε ασαφής το πρωί της Πέμπτης. Ωστόσο, σε μια αρχική συνέντευξη Τύπου λίγο μετά τις 10 π.μ., οι αρμόδιες αρχές έδωσαν επιβεβαίωσαν ένα σημείο: δεν επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση.

Ογδόντα άτομα μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομεία με ελικόπτερο και ασθενοφόρο, ενώ 35 μπόρεσαν να αναζητήσουν θεραπεία μόνοι τους. Και οι 115 τραυματίες βρίσκονται ακόμη στην Ελβετία, αλλά είναι δυνατές οι μεταφορές στην Ιταλία, για παράδειγμα.

«Αυτή είναι μια από τις χειρότερες τραγωδίες στην ιστορία αυτής της χώρας»

Γύρω στις 3:30 μ.μ., ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Γκι Παρμελέν έφτασε στο Κραν-Μοντανά για να αξιολογήσει την καταστροφή. Δύο ώρες αργότερα, απευθύνθηκε στο κοινό σε συνέντευξη Τύπου: «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες τραγωδίες στην ιστορία αυτής της χώρας».

Οι σημαίες στο Ομοσπονδιακό Μέγαρο θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες.

Τα θύματα προέρχονται από όλο τον κόσμο. Έχει επιβεβαιωθεί ότι, εκτός από τους Ελβετούς πολίτες, μεταξύ των θυμάτων ήταν επίσης Γάλλοι και Ιταλοί. Το νεότερο γνωστό θύμα είναι 16 ετών. Οι ελβετικές αρχές συνεργάζονται με τις ομολόγους τους στην Ευρώπη.

Οι αρχές δεν μπόρεσαν να παράσχουν καμία πληροφορία σχετικά με τα αίτια και τους υπεύθυνους την 1η Ιανουαρίου: «Δεν υπάρχουν ύποπτοι», δήλωσε η Γενική Εισαγγελέας Μπεατρίς Πιλούντ. Κανείς δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Η προσοχή εστιάζεται στον προσδιορισμό της αλληλουχίας των γεγονότων που οδήγησαν στην πυρκαγιά. «Η τραγωδία συνέβη μόλις πριν από λίγες ώρες». Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να απαντηθούν λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με την πυρασφάλεια και την αλληλουχία των γεγονότων.