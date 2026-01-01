Ελβετία: Σοκ και δυσπιστία για την φωτιά στο μπαρ που μετέτρεψε σε τραγωδία το πρωτοχρονιάτικο πάρτι – Τα βεγγαλικά στις σαμπάνιες και τα εύφλεκτα υλικά στην οροφή

Σοκ, δέος και δυσπιστία. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι το περιβόητο χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, από τόπος χαράς και ευτυχίας μετατράπηκε σε τόπο τραγωδίας. Οι άνθρωποι κοιτάζουν τον αστυνομικό κλοιό σε αυτό το πολύ πλούσιο θέρετρο των Ελβετικών Άλπεων και αδυνατούν να κατανοήσουν την φρίκη.

Το μέγεθος του αστυνομικού κλοιού, η έκταση της αναστάτωσης και ο αριθμός των κλειστών δρόμων υποδηλώνουν μια μεγάλη καταστροφή. Συγκλονιστικό! Τουλάχιστον 40 άτομα σκοτώθηκαν και 115 τραυματίστηκαν από την φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά. Ο Πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν την χαρακτήρισε «μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει βιώσει η χώρα μας».

Τι λένε οι αρχές

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε το απόγευμα της Πέμπτης, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι περίπου 40 άτομα έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά και 115 τραυματίστηκαν, πολλά από τα οποία σοβαρά, γεγονός που σημαίνει ότι αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε όλη την Ελβετία. Μια μονάδα εγκαυμάτων στο Μιλάνο της γειτονικής Ιταλίας έχει επίσης τεθεί στη διάθεσή τους. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι και η Γαλλία δέχεται τραυματίες.

Η διευθύντρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λωζάνης δήλωσε σε ελβετική εφημερίδα ότι μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί στο κέντρο της 22 ασθενείς, κυρίως ηλικίας 16-26 ετών. Ταυτοχρόνως συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση των θυμάτων και την όσο το δυνατόν ταχύτερη παράδοση των σορών στις οικογένειές τους, όπως δήλωσε η γενική εισαγγελέας της περιοχής, Beatrice Pilloud.

Ωστόσο, ο Ιταλός πρέσβης στην Ελβετία προειδοποίησε ότι η ταυτοποίηση των νεκρών μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Νωρίτερα, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η ταυτοποίηση θα είναι δύσκολη λόγω των σοβαρών εγκαυμάτων.

Πιστεύεται ότι υπάρχουν θύματα από διάφορες χώρες. Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στο BBC ότι 16 Ιταλοί υπήκοοι αγνοούνται και ότι 12 έως 15 άλλοι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τουλάχιστον δύο από τους τραυματίες είναι Γάλλοι υπήκοοι. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε «την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας και την αδελφική μας υποστήριξη» προς την Ελβετία.

Η βρετανική πρεσβεία στην Ελβετία δήλωσε ότι παρακολουθεί την κατάσταση, αλλά δεν έχει ζητηθεί η βοήθειά της. Το προξενικό προσωπικό βρίσκεται σε ετοιμότητα για να υποστηρίξει τυχόν βρετανούς υπηκόους που έχουν πληγεί, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τι προκάλεσε τη φωτιά;

Η αιτία είναι προς το παρόν άγνωστη, αλλά οι αρχές λένε ότι τα αρχικά στοιχεία δεν υποδεικνύουν επίθεση, αλλά δυστύχημα. Ερωτηθείς σχετικά με προηγούμενες αναφορές για έκρηξη, ο περιφερειακός αξιωματούχος ασφαλείας Στεφάν Γκανζέρ δήλωσε ότι «δεν είναι η πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού που προκαλεί τη φωτιά· είναι η φωτιά που, καθώς εξελίσσεται, προκαλεί μια έκρηξη και μια γενική ανάφλεξη των εγκαταστάσεων».

Δύο Γάλλοι υπήκοοι που ανέφεραν ότι βρίσκονταν στο μπαρ τη στιγμή του συμβάντος, περιέγραψαν ότι είδαν μια σερβιτόρα να τοποθετεί ένα πυροτέχνημα πάνω σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας.

«Ένα από τα κεριά κρατήθηκε πολύ κοντά στο ταβάνι, το οποίο πήρε φωτιά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ολόκληρο το ταβάνι είχε τυλιχτεί στις φλόγες. Όλα ήταν κατασκευασμένα από ξύλο», είπαν η Έμμα και η Αλμπάν στο γαλλικό μέσο BFMTV. Οι φωτογραφίες από το μπαρ δείχνουν ότι τμήματα της οροφής ήταν καλυμμένα από το γνωστό ηχομονωτικό αφρολέξ, που είναι εύφλεκτο.

Περιέγραψαν την εκκένωση ως «πολύ δύσκολη» επειδή η έξοδος ήταν «στενή» και τα σκαλιά από την υπόγεια αίθουσα προς τα επάνω, για να βγεις έξω «ακόμα πιο στενά».

Η κυρία Πιλού που ήταν μέσα στο μπαρ είπε ότι οι σκάλες φαίνονταν να είναι στενές, αλλά οι έρευνες θα αξιολογήσουν κατά πόσο ήταν σύμφωνες με τις προδιαγραφές. Ο περιφερειακός διοικητής της αστυνομίας Φρεντερίκ Ζισλέρ δήλωσε ότι καπνός παρατηρήθηκε για πρώτη φορά να βγαίνει από ένα μπαρ περίπου στη 01:30 τοπική ώρα, τη στιγμή που κλήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στη σκηνή, ακολουθούμενοι από μεγάλη κινητοποίηση ομάδων διάσωσης, πρόσθεσε ο Ζισλέρ.

Ακολούθησε πανικός καθώς οι θαμώνες του μπαρ προσπαθούσαν απελπισμένα να φτάσουν στην έξοδο.

New Year’s Day+Sparkler fireworks in champagne bottles+low ceiling+ alcohol+only one exit = tragedy RIP to the victims and to all those who suffered bad burns at this bar in Switzerland. | Crans-Montana | Swiss | Grok |#SwitzerlandExplosion#StrangerThings5 #SwitzerlandBlast pic.twitter.com/rnJONyKCWA — Rebel_Warriors (@Rebel_Warriors) January 1, 2026

Ποιο είναι το μπαρ Le Constellation

Το Le Constellation είναι ένα μεγάλο μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν-Μοντανά, το οποίο λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια. Παρόλο που το ίδιο το θέρετρο είναι αρκετά πολυτελές, το Le Constellation δεν θεωρείτο ιδιαίτερα κοσμικό ή ακριβό, όμως μετέδωσε η Σίλβια Κοστέλο, του BBC, από το θέρετρο.

Στον επάνω όροφο υπάρχει ένας χώρος με τηλεοράσεις όπου ο κόσμος πηγαίνει για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στο ισόγειο βρίσκεται ένα μεγάλο μπαρ όπου πιθανότατα οι άνθρωποι έπιναν και χόρευαν.

Μπορούσε να φιλοξενήσει έως και 300 άτομα και είχε μια μικρή εσωτερική βεράντα, αν και δεν είναι γνωστό πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν εκεί τη στιγμή της φωτιάς.

Οι διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αποτελούν μία από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους του χρόνου για τα αλπικά χιονοδρομικά κέντρα, και είναι πιθανό το μπαρ να ήταν γεμάτο από Ελβετούς και τουρίστες που γιόρταζαν την αρχή του 2026.

Οι μαρτυρίες

Ένας φοιτητής δήλωσε ότι αυτός και οι φίλοι του είχαν φτάσει στο μπαρ μετά την ολοκλήρωση της εργασίας τους σε κοντινή απόσταση, ελπίζοντας να συμμετάσχουν στους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς. Αλλά καθώς πάρκαραν και πλησίασαν την πόρτα, παρατήρησαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν έξω, έβγαζαν καπνούς τα ρούχα τους, σαν να καίγονταν», είπε ο φοιτητής, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Τα πρώτα πέντε λεπτά, απλά στεκόμουν εκεί. Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε».

Γύρω τους εκτυλισσόταν μια σκηνή χάους. Τις επόμενες δυόμισι ώρες, οι φοιτητές έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια. Σε ένα κοντινό εστιατόριο, ο διευθυντής είχε δεχτεί μερικούς από τους τραυματίες για να τους προσφέρει νερό μέχρι να φτάσουν τα ασθενοφόρα.

🇨🇭 Around 40 Dead, 115 Injured in Deadly New Year’s Fire at Swiss Ski Resort Bar A devastating fire broke out at Le Constellation bar in the Swiss ski resort of Crans-Montana during a crowded New Year’s Eve party on January 1, 2026, around 1:30 a.m. Authorities report… pic.twitter.com/b5dB8Rn8GT — World In Last 24hrs (@world24x7hr) January 1, 2026

«Πονάω παντού», είπε ένας από αυτούς στον φοιτητή. «Μερικοί απλώς φώναζαν. Απλώς φώναζαν. Τίποτα άλλο. Μερικοί δεν έλεγαν τίποτα, απλώς κείτονταν στο πάτωμα», είπε.

Η ομάδα των φίλων βοήθησε μια γυναίκα με σοβαρά εγκαύματα να μπει στο αυτοκίνητό τους και την μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο της κοντινής πόλης Sion. Τώρα περιμένουν νέα για την κατάστασή της

Η διαφήμιση με τα πυροτεχνήματα

Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί ένα προφανές διαφημιστικό βίντεο για το μπαρ Le Constellation, που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2024. Το βίντεο, που ανάρτησε ο λογαριασμός @ConstellationCransMontana, δείχνει γυναίκες με κράνη μοτοσικλέτας να περπατούν μέσα στο μπαρ κρατώντας βεγγαλικά σε μπουκάλια αλκοόλ, πάνω από τα κεφάλια τους.

Η λεζάντα, γραμμένη στα γαλλικά, αναφέρει: «Το Constellation Crans-Montana σας καλωσορίζει καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 2 π.μ., 365 ημέρες το χρόνο χωρίς διακοπή».