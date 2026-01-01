Υπουργείο Εξωτερικών Ιταλίας: Περίπου 15 Ιταλοί τραυματίστηκαν και ισάριθμοι αγνοούνται στην πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, καθώς μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πολλοί Ιταλοί, ενώ αρκετοί άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Οι πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών αλλάζουν διαρκώς, όπως ανέφερε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος έκανε συνεχείς παρεμβάσεις στα ιταλικά τηλεοπτικά δίκτυα, δίνοντας νεότερες ενημερώσεις για την τραγωδία.

Ο Ταγιάνι μίλησε αρχικά στο Rete4, αποκαλύπτοντας ότι δώδεκα με δεκαπέντε Ιταλοί έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, ενώ ο ίδιος αριθμός εξακολουθούσε να αγνοείται. «Επί του παρόντος, δώδεκα με δεκαπέντε Ιταλοί βρίσκονται σε νοσοκομεία. Ισάριθμοι εξακολουθούν να αγνοούνται», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Ιταλός ΥΠΕΞ σημείωσε πως οι οικογένειες των αγνοουμένων έχουν ήδη απευθυνθεί στην πρεσβεία και τη μονάδα κρίσεων, αναζητώντας νέα για τους δικούς τους ανθρώπους.

Αργότερα, σε νέα τηλεοπτική εμφάνιση στο Sky TG24, ο Ταγιάνι δήλωσε ότι ο αριθμός των αγνοουμένων Ιταλών αυξήθηκε σε 16, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο απολογισμός παραμένει αβέβαιος, λόγω της συνεχιζόμενης καταγραφής από τις ελβετικές Αρχές.

Την ίδια στιγμή, ο περιφερειακός σύμβουλος της Λομβαρδίας Γκουίντο Μπερτολάσο έκανε γνωστές λεπτομέρειες για τις ιατρικές διακομιδές που πραγματοποιήθηκαν από την Ελβετία στην Ιταλία. Όπως δήλωσε, τρεις νεαροί Ιταλοί που νοσηλεύονταν στο Σιόν, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο το απόγευμα στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Νιγκουάρντα στο Μιλάνο. «Είναι τρεις νέοι: μια νεαρή γυναίκα κάτω των 30 ετών και δύο άλλοι έφηβοι, και οι δύο 16 ετών. (…) Είναι διασωληνωμένοι, επομένως η κατάστασή τους είναι σταθερή», τόνισε ο Μπερτολάσο, προσθέτοντας ότι τα εγκαύματά τους καλύπτουν το 30 έως 40% του σώματός τους.

Ο ίδιος ανέφερε πως υπάρχουν δύο ακόμη νεότεροι Ιταλοί που νοσηλεύονται στη Βέρνη και στη Ζυρίχη, όμως δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν ακόμη λόγω της κρίσιμης κατάστασης της υγείας τους. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταφερθούν αργότερα στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Μιλάνο.

Ο Μπερτολάσο αναφέρθηκε και στην ετοιμότητα του νοσοκομείου Νιγκουάρντα, τονίζοντας ότι «στη Μονάδα Εγκαυμάτων μας, διαθέτουμε 18 κρεβάτια. Τα απελευθερώσαμε όλα και έχουμε ανακαλέσει όλο το προσωπικό». Συμπλήρωσε ότι και άλλοι Ιταλοί νοσηλεύονται σε διάφορα ελβετικά νοσοκομεία, χωρίς όμως να έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα οι ταυτότητές τους.