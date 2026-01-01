Παναθηναϊκός: Άρχισε συζητήσεις για τον Αντίνο

  • Ο Παναθηναϊκός κινείται έντονα στη μεταγραφική αγορά για την ενίσχυση του ρόστερ του, με την απόκτηση αριστερού εξτρέμ να αποτελεί προτεραιότητα. Για τη θέση αυτή, οι «πράσινοι» έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Αργεντινού Σαντίνο Αντίνο της Γοδόι Κρουζ.
  • Νεότερες πληροφορίες από την Αργεντινή, μέσω του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου, επιβεβαιώνουν ότι οι «πράσινοι» έχουν ήδη κάνει σοβαρές συζητήσεις τόσο με τη Γοδόι Κρουζ όσο και με την πλευρά του παίκτη.
  • Ο Αντίνο άλλαξε πρόσφατα μανατζερική «στέγη» στην «Roc Nation», με τους νέους εκπροσώπους του να έχουν «παγώσει» άλλες συζητήσεις. Ο Παναθηναϊκός διατηρεί αρκετά προχωρημένες επαφές και φέρεται να κινείται για να «κλείσει» το ταλέντο από την Αργεντινή.
Ο Παναθηναϊκός κινείται πολύ έντονα πλέον στη μεταγραφική αγορά για την ενίσχυση του ρόστερ του, έχοντας επικεντρωθεί στην απόκτηση αριστερού εξτρέμ, κεντρικού χαφ («8αριού»), αριστερού μπακ και τερματοφύλακα, πέρα απ’ τις δύο πρώτες προσθήκες που έχει ήδη ολοκληρώσει με την ενσωμάτωση των Ανδρέα Τεττέη και Σωτήρη Κοντούρη.

Για τη θέση του αριστερού εξτρέμ οι «πράσινοι» έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Αργεντινού Σαντίνο Αντίνο της Γοδόι Κρουζ, ο οποίος απασχόλησε μεταγραφικά και τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι.

Το όλο θέμα έφερε στο προσκήνιο πριν από δύο μέρες (30/12) η ισπανική «As», που ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός είναι μεταξύ των ομάδων που έχουν ενδιαφερθεί για τον 20χρονο εξτρέμ, ο οποίος είναι διεθνής με την U20 της Αργεντινής.

Και όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου απ’ την Αργεντινή, το όλο ζήτημα είναι υπαρκτό, καθώς οι «πράσινοι» έχουν ήδη κάνει σοβαρές συζητήσεις τόσο με τη Γοδόι Κρουζ, όσο και με την πλευρά του παίκτη.

Ο Αντίνο, κάτοχος (και) ιταλικού διαβατηρίου (6 γκολ και 3 ασίστ σε 30 αγώνες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Αργεντινή), άλλαξε προ ημερών μανατζερική «στέγη» κι έκλεισε στην «Roc Nation» με έδρα τη Βραζιλία και στο πελατολόγιό της παίκτες όπως ο Βινίσιους Τζούνιορ κι ο Έντρικ.

Μάλιστα, οι νέοι εκπρόσωποι του Αργεντινού εξτρέμ «πάγωσαν» τις συζητήσεις της Γοδόι Κρουζ με τη Ρίβερ Πλέιτ (που προσέφερε 5 εκατ. δολάρια για το 80% των δικαιωμάτων του), θέλοντας να φέρουν από νωρίς τον πελάτη τους στην Ευρώπη, σε μία ομάδα που θα αποτελέσει «σκαλοπάτι» για την είσοδό του στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Επ’ αυτού έχουν ήδη μιλήσει με την ιταλική Κόμο του Φάμπρεγας, είχαν μία διερευνητική κουβέντα με τον Ολυμπιακό, ενώ έχουν αρκετά προχωρημένες επαφές με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φέρεται να έχει κάνει ήδη τις κινήσεις του για να «κλείσει» ένα απ’ τα πλέον υποσχόμενα ταλέντα του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

