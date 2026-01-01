Ελβετία: Η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε νοσοκομεία της από την φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε γαλλικά νοσοκομεία μετά την φονική πυρκαγιά στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, στην Ελβετία από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 115 τραυματίστηκαν.

«Η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε νοσοκομεία της και είναι διαθέσιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια. Ευχαριστώ τις ομάδες και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που κινητοποιήθηκαν», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν.

Ο Γάλλος πρόεδρος δεν διευκρίνισε πόσοι τραυματίες νοσηλεύονται στη Γαλλία ή σε ποια νοσοκομεία.

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες», είπε ο Μακρόν, ο οποίος εξέφρασε την «αλληλεγγύη» της Γαλλίας στην γειτονική χώρα και εξέφρασε τη θλίψη του για τον «φρικτό απολογισμό» από την πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά που ξέσπασε έπειτα από ταυτόχρονη ανάφλεξη πολλών υλικών σε μπαρ, γεμάτο κόσμο, κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, στο θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας.

«Οι διπλωματικές και προξενικές μας ομάδες παρακολουθούν την κατάσταση και παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια στους συμπατριώτες μας που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», δήλωσε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε εκφράσει νωρίτερα σε ένα αρχικό μήνυμα την «πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας» και την «αδελφική υποστήριξη» προς την Ελβετία μπροστά σε αυτή την τραγωδία.

Τουλάχιστον δύο Γάλλοι πολίτες είναι μεταξύ των τραυματιών, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με πηγές, οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο είναι επίσης ένα ζευγάρι Γάλλων.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

