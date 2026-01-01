Ύπνος: Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε σεντόνια για να προστατεύσετε την υγεία σας, σύμφωνα με ειδικό

Σύνοψη από το

  • Η αναβολή της αλλαγής σεντονιών μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα του ύπνου, καθώς το κρεβάτι μετατρέπεται σε εστία μικροβίων.
  • Η νευροεπιστήμονας Dr. Lindsay Browning συνιστά την αλλαγή σεντονιών μία φορά την εβδομάδα ή το πολύ κάθε δύο εβδομάδες για λόγους υγιεινής.
  • Κάθε νύχτα, το σώμα αποβάλλει νεκρά κύτταρα του δέρματος και έως και 250ml ιδρώτα, συσσωρεύοντας μικρόβια που επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Πόσος καιρός έχει περάσει από την τελευταία φορά που αλλάξατε τα σεντόνια σας; Αν και για πολλούς θεωρείται μια κουραστική δουλειά, που συχνά μετατίθεται για την επόμενη μέρα, η επιστήμη προειδοποιεί ότι αυτή η αναβολή μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα του ύπνου σας. Μια ειδικός στον ύπνο εξηγεί γιατί το κρεβάτι μπορεί να μετατραπεί σε εστία μικροβίων αν δεν ακολουθήσουμε έναν συγκεκριμένο κανόνα υγιεινής.

Ύπνος: Τι θα συμβεί στον εγκέφαλό σας όταν σταματήσετε να κοιτάτε το κινητό μόλις ξυπνάτε το πρωί

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε τα σεντόνια, σύμφωνα με ειδικό

Αν αναρωτιέστε κάθε πότε πρέπει πραγματικά να αλλάζετε σεντόνια, η νευροεπιστήμονας Dr. Lindsay Browning δίνει την οριστική απάντηση, αποκαλύπτοντας τους κινδύνους που κρύβονται ανάμεσα στις ίνες των υφασμάτων όταν αμελούμε την καθαριότητά τους.

Σύμφωνα με την ειδικό, πρέπει να αλλάζουμε τα σεντόνια μας μία φορά την εβδομάδα ή το πολύ κάθε δύο εβδομάδες. Ο κύριος λόγος πίσω από αυτόν τον κανόνα είναι η υγιεινή, και συγκεκριμένα ο ιδρώτας.

Ύπνος: Το φυτό που πρέπει να βάλετε δίπλα στο κρεβάτι σας για να βελτιώσετε την ποιότητα του αέρα και να κοιμηθείτε καλά

Για να απολαύσουμε έναν ξεκούραστο ύπνο, ο οργανισμός χρειάζεται καλή ροή αέρα ώστε να παραμένει δροσερός. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας, το σώμα μας αποβάλλει νεκρά κύτταρα του δέρματος, τα οποία μπορούν να συσσωρευτούν και να δημιουργήσουν πρόβλημα. «Αν δεν πλένετε τα σεντόνια σας αρκετά συχνά, τα νεκρά κύτταρα του δέρματός σας θα συσσωρευτούν ανάμεσα στις ίνες τους», προειδοποιεί η Dr. Browning.

Γιατί η καθαριότητα επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου

Πολλοί εστιάζουν μόνο στο πόσες ώρες κοιμούνται, αλλά η ποιότητα του περιβάλλοντος όπου κοιμάστε παίζει καθοριστικό ρόλο. Ένα καθαρό κρεβάτι με φρεσκοπλυμένα σεντόνια και μαλακά μαξιλάρια προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη για καλύτερη ανάπαυση.

Κάθε νύχτα, εκατοντάδες χιλιάδες κύτταρα του δέρματος αποβάλλονται, εκκρίνοντας έλαια από τους αδένες. Ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνετε, το σώμα μπορεί να αποβάλει έως και 250ml ιδρώτα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αυτό συμβαίνει ακόμα κι αν κάνετε ντους ακριβώς πριν ξαπλώσετε.

Αν θέλετε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ύπνου και να προστατέψετε την υγεία του δέρματός σας, η τακτική αλλαγή των σεντονιών είναι μια υποχρέωση που δεν πρέπει να ξεχνάτε.

06:00 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

