Επιστρατεύονται στρατιωτικοί κτηνίατροι για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

  • Στρατιωτικοί κτηνίατροι επιστρατεύονται άμεσα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς αιγοπροβάτων, ενισχύοντας την επιχειρησιακή δυνατότητα των Περιφερειών. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη έκτακτων αναγκών και την προστασία της κτηνοτροφίας.
  • Έως τρεις στρατιωτικοί κτηνίατροι ανά Περιφερειακή Ενότητα θα διατίθενται για διάστημα έως έξι μήνες, ασκώντας τα ίδια καθήκοντα με τους πολιτικούς κτηνιάτρους. Προβλέπεται επίσης αποζημίωση μετακίνησης και μηνιαία αποζημίωση για το προσωπικό.
  • Η παρέμβαση κρίνεται αναγκαία καθώς έχουν καταγραφεί πάνω από 1.985 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων και έχουν θανατωθεί 450.233 ζώα. Στόχος είναι ο περιορισμός της διασποράς της νόσου και η στήριξη της κτηνοτροφίας.
κοινωνία

ευλογιά των αιγοπροβάτων

Με συντονισμένη πρωτοβουλία των συναρμόδιων Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών-Εθνικής Άμυνας-Εσωτερικών-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενισχύεται άμεσα η επιχειρησιακή δυνατότητα των Περιφερειών για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών σε κτηνιατρικά θέματα, στο πλαίσιο της διαχείρισης της ευλογιάς και της προστασίας της κτηνοτροφίας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του  υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο του ν. 5251/2025 (ΦΕΚ Α’ 207/20.11.2025), με τίτλο: «Κύρωση της από 23.10.2025 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς” (Α’ 183) και συναφείς διατάξεις».

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται η δυνατότητα διάθεσης στρατιωτικών κτηνιάτρων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προς τις αρμόδιες οργανικές μονάδες των Περιφερειών, ώστε να υποστηριχθούν οι υπηρεσίες στο πεδίο (έλεγχοι, εφαρμογή μέτρων, υποστήριξη λειτουργιών) όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη.

Πώς θα γίνεται η διάθεση

Η ρύθμιση προβλέπει ότι έως τρεις (3) στρατιωτικοί κτηνίατροι ανά Περιφερειακή Ενότητα μπορούν να διατίθενται στις Περιφέρειες, για διάστημα έως έξι (6) μήνες, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες.

Η διαδικασία ενεργοποιείται κατόπιν αιτήματος της οικείας Περιφέρειας, το οποίο υποβάλλεται μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η διάθεση πραγματοποιείται με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγειονομικού.

Οι στρατιωτικοί κτηνίατροι που διατίθενται θα ασκούν τα ίδια καθήκοντα με τις αντίστοιχες οργανικές θέσεις της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας τελικής υπογραφής, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης λειτουργικότητα και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων.

Αποζημίωση μετακίνησης και μηνιαία αποζημίωση

Παράλληλα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι για την καταβολή αποζημίωσης μετακίνησης και μηνιαίας αποζημίωσης στους στρατιωτικούς κτηνιάτρους που θα διατεθούν στις Περιφέρειες:

Η αποζημίωση μετακίνησης καλύπτει τα έξοδα από και προς τον τόπου υπηρεσίας και τον τόπο διάθεσης, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο οδοιπορικών.
Η μηνιαία αποζημίωση αντιστοιχεί στα 3/4 της μηνιαίας αποζημίωσης που προβλέπεται για στρατιωτικούς ιατρούς όταν διατίθενται σε δομές του Ε.Σ.Υ.
Σε διάθεση μικρότερη του μήνα, η αποζημίωση καταβάλλεται αναλογικά (μήνας = 30 ημέρες).

Χρηματοδότηση

Η δαπάνη για τα έξοδα μετακίνησης και τη μηνιαία αποζημίωση καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ενισχύεται για τον σκοπό αυτό από πιστώσεις του ειδικού φορέα «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, η Κυβέρνηση ενισχύει έμπρακτα τις Περιφέρειες με πρόσθετο εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση, καλύτερος έλεγχος και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων, με στόχο την προστασία της ζωικής παραγωγής και της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι έως και σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.985 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.449 εκτροφές σε όλη τη χώρα, ενώ έχουν θανατωθεί 450.233 ζώα, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, δήλωσε:

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις αποδεικνύουν έμπρακτα για ακόμη μία φορά ότι αποτελούν πυλώνα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Με τη συγκεκριμένη απόφαση διασφαλίζουμε τη θεσμική αναγνώριση και την ουσιαστική στήριξη των στρατιωτικών κτηνιάτρων, οι οποίοι, με αίσθημα ευθύνης και υψηλή κατάρτιση, συμβάλλουν πλέον καθοριστικά και στην εθνική προσπάθεια για τη στήριξη της κτηνοτροφίας».

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε:

«Η αντιμετώπιση της ευλογιάς απαιτεί σχέδιο, ταχύτητα και ισχυρή παρουσία στο πεδίο. Με τη διάθεση στρατιωτικών κτηνιάτρων στις Περιφέρειες, ενισχύουμε άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες εκεί όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, ώστε να εφαρμοστούν χωρίς καθυστερήσεις τα μέτρα, οι έλεγχοι και οι αποφάσεις που προστατεύουν το ζωικό κεφάλαιο. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών για τη συνεργασία, καθώς και όλους τους κτηνιάτρους – πολιτικούς και στρατιωτικούς – που δίνουν καθημερινά τη μάχη. Στόχος μας είναι ένας: να περιορίσουμε τη διασπορά της νόσου, να στηρίξουμε την κτηνοτροφία και να διασφαλίσουμε την ομαλή επόμενη μέρα για τους παραγωγούς».

 

