Πάτρα: Η στιγμή που 3 δράστες κλέβουν από δύο παιδιά τα χρήματα από τα κάλαντα – Δείτε το βίντεο

Σύνοψη από το

  • Οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα αναζητούν τα ίχνη τριών Ρομά που έκλεψαν τα χρήματα δύο παιδιών από τα κάλαντα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της οδού Κανελλοπούλου και έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας.
  • Οι δράστες ζήτησαν από τα παιδιά να τους δώσουν τα χρήματα, τα οποία αρνήθηκαν, αλλά στη συνέχεια αναγκάστηκαν να τους τα δώσουν και οι κλέφτες εξαφανίστηκαν με αυτοκίνητο.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Τα ίχνη των τριών Ρομά, οι οποίοι έκλεψαν τα χρήματα που είχαν μαζέψει δύο παιδάκια από τα κάλαντα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, αναζητούν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της οδού Κανελλοπούλου και έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Μάλιστα οι τρεις νεαροί Ρομά ακούγονται να ζητούν από τα παιδιά να τους δώσουν τα χρήματα με τα θύματα να αρνούνται, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Στη συνέχεια τα ανάγκασαν να τους δώσουν τα χρήματα και οι δράστες επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν από το σημείο.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: ΕΡΤ

