Οι ΗΠΑ μείωσαν δραστικά τους δασμούς στα εισαγόμενα ιταλικά ζυμαρικά

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν σημαντικά τους προτεινόμενους δασμούς σε αρκετούς ιταλούς παραγωγούς ζυμαρικών, μετά από επανεκτίμηση των δραστηριοτήτων τους στις ΗΠΑ.

Τον Οκτώβριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι 13 ιταλικές εταιρείες παραγωγής ζυμαρικών θα επιβαρύνονται με επιπλέον δασμό 92% – επιπλέον του κανονικού συντελεστή 15% που ισχύει για τις περισσότερες εισαγωγές από την ΕΕ – από τον Ιανουάριο του 2026, κατηγορώντας δύο συγκεκριμένους παραγωγούς, τη La Molisana και τη Garofalo, ότι πωλούν ζυμαρικά σε αθέμιτα χαμηλές τιμές.

Ωστόσο, μετά από επανεξέταση, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ μείωσε τον δασμό για τη La Molisana στο 2,26%, ενώ ο δασμός για τη Garofalo ορίστηκε στο 13,98%, σύμφωνα με δήλωση του ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι υπόλοιποι 11 παραγωγοί, οι οποίοι δεν εξετάστηκαν ξεχωριστά κατά την επανεξέταση, αντιμετωπίζουν δασμό 9,09%.  «Ο επανυπολογισμός των δασμών είναι ένα σημάδι ότι οι αμερικανικές αρχές αναγνωρίζουν την εποικοδομητική προθυμία των εταιρειών μας να συνεργαστούν», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόσθεσε ότι τα πλήρη συμπεράσματα της αμερικανικής επανεξέτασης θα δημοσιευθούν στις 11 Μαρτίου, προσθέτοντας ότι το υπουργείο θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια στις εταιρείες που επηρεάζονται τις επόμενες εβδομάδες.

Οι απειλές για την επιβολή δασμών στα ζυμαρικά είχαν προκαλέσει αμηχανία στην πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ήλπιζε ότι οι στενές σχέσεις της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα προστάτευαν τις ιταλικές εταιρείες από τυχόν επιπλέον δασμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας ISTAT, το 2024 οι συνολικές εξαγωγές ζυμαρικών της Ιταλίας ξεπέρασαν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ (4,7 δισεκατομμύρια δολάρια). Η αξία της αμερικανικής αγοράς για τις ιταλικές εταιρείες ανερχόταν σε σχεδόν 800 εκατομμύρια δολάρια.

