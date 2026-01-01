Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες – Ο ένας φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σήμερα, Πρωτοχρονιά, έξω από τη Λάρισα και συγκεκριμένα στον παράδρομο του Μακρυχωρίου προς Γόννους στη γέφυρα έξω από τον Παραπόταμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανδρών. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας βρίσκεται σε αρκετά σοβαρή κατάσταση καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν σε απεγκλωβισμό, όπως και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από την Τροχαία.