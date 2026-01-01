Αγρότες: Παραμένουν στα μπλόκα με το βλέμμα στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής

Αλλαγή του χρόνου στα μπλόκα έκαναν οι αγρότες για πρώτη φορά στα χρονικά των κινητοποιήσεων τους, διατηρώντας παράλληλα ανοικτό το εθνικό οδικό δίκτυο.

Οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης, που δήλωσαν σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση, βρίσκονται εν αναμονή των κρίσιμων αποφάσεων, κατά την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως επισημαίνουν, το μπλόκο ενισχύεται και οι συσκέψεις συνεχίζονται προκειμένου να διαμορφωθεί η ατζέντα του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Με θερμοκρασία στους μείον 12 βαθμούς Κελσίου, οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν στα παραπήγματα και κόβουν και δεύτερη βασιλόπιτα για τους φίλους, στο μπλόκο του Φιλώτα και το τελωνείο της Νίκης. Στο μπλόκο της Σιάτιστας οι αγρότες υποδέχτηκαν την νέα χρονιά με τις οικογένειές τους και φίλους, ενώ η κίνηση των οχημάτων γίνεται κανονικά χωρίς προβλήματα με τα τρακτέρ να παραμένουν παρατεταγμένα στο μπλόκο.

Συνέλευση το Σάββατο στη Νίκαια

Την Παρασκευή θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας και την επόμενη μέρα, θα γίνει η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 33 ημέρες.

Συνεδρίασε το συντονιστικό του μπλόκου στο Κάστρο Βοιωτίας

Στο Κάστρο Βοιωτίας, παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα μέχρι και τη Δευτέρα όπως αποφάσισαν οι αγρότες ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα υπάρχει εκτροπή περίπου 8 χιλιόμετρα νωρίτερα, στο Μαρτίνο.

Το απόγευμα της παραμονής Πρωτοχρονιάς, συνεδρίασε το συντονιστικό του μπλόκου, προκειμένου να αποφασίσει τη γραμμή που θα ακολουθήσει την Κυριακή στη πανελλαδική των Μαλγάρων.

Έβρος: Ελεύθερη η διέλευση φορτηγών ως τις 2 Ιανουαρίου

Σε μια κίνηση καλής θέλησης ενόψει της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες του Έβρου προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς.

Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η διέλευση των φορτηγών από και προς την Ελλάδα στα δύο μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διεξάγεται ελεύθερα τόσο στο μπλόκο του Τελωνείου των Κήπων (ελληνοτουρκικά σύνορα) όσο και σε εκείνο του κόμβου Ορμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.