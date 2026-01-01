Αγρότες: Παραμένουν στα μπλόκα με το βλέμμα στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής

Σύνοψη από το

  • Αλλαγή του χρόνου στα μπλόκα έκαναν οι αγρότες για πρώτη φορά στα χρονικά των κινητοποιήσεων τους, διατηρώντας παράλληλα ανοικτό το εθνικό οδικό δίκτυο.
  • Οι αγρότες βρίσκονται εν αναμονή των κρίσιμων αποφάσεων, κατά την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα.
  • Σε διάφορα μπλόκα, όπως στη Δυτική Μακεδονία, οι αγρότες παραμένουν στα παραπήγματα παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες. Στον Έβρο, ωστόσο, προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα σύνορα ως κίνηση καλής θέλησης ενόψει της Πρωτοχρονιάς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες: Παραμένουν στα μπλόκα με το βλέμμα στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής

Αλλαγή του χρόνου στα μπλόκα έκαναν οι αγρότες για πρώτη φορά στα χρονικά των κινητοποιήσεων τους, διατηρώντας παράλληλα ανοικτό το εθνικό οδικό δίκτυο.

Οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης, που δήλωσαν σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση, βρίσκονται εν αναμονή των κρίσιμων αποφάσεων, κατά την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στα Μάλγαρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως επισημαίνουν, το μπλόκο ενισχύεται και οι συσκέψεις συνεχίζονται προκειμένου να διαμορφωθεί η ατζέντα του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Με θερμοκρασία στους μείον 12 βαθμούς Κελσίου, οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν στα παραπήγματα και κόβουν και δεύτερη βασιλόπιτα για τους φίλους, στο μπλόκο του Φιλώτα και το τελωνείο της Νίκης. Στο μπλόκο της Σιάτιστας οι αγρότες υποδέχτηκαν την νέα χρονιά με τις οικογένειές τους και φίλους, ενώ η κίνηση των οχημάτων γίνεται κανονικά χωρίς προβλήματα με τα τρακτέρ να παραμένουν παρατεταγμένα στο μπλόκο.

Συνέλευση το Σάββατο στη Νίκαια

Την Παρασκευή θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας και την επόμενη μέρα, θα γίνει η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 33 ημέρες.

Συνεδρίασε το συντονιστικό του μπλόκου στο Κάστρο Βοιωτίας

Στο Κάστρο Βοιωτίας, παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα μέχρι και τη Δευτέρα όπως αποφάσισαν οι αγρότες ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα υπάρχει εκτροπή περίπου 8 χιλιόμετρα νωρίτερα, στο Μαρτίνο.

Το απόγευμα της παραμονής Πρωτοχρονιάς, συνεδρίασε το συντονιστικό του μπλόκου, προκειμένου να αποφασίσει τη γραμμή που θα ακολουθήσει την Κυριακή στη πανελλαδική των Μαλγάρων.

Έβρος: Ελεύθερη η διέλευση φορτηγών ως τις 2 Ιανουαρίου

Σε μια κίνηση καλής θέλησης ενόψει της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες του Έβρου προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς.

Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η διέλευση των φορτηγών από και προς την Ελλάδα στα δύο μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διεξάγεται ελεύθερα τόσο στο μπλόκο του Τελωνείου των Κήπων (ελληνοτουρκικά σύνορα) όσο και σε εκείνο του κόμβου Ορμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 σημάδια ότι το σώμα σας ξέρει πως είστε σε λάθος σχέση

Ακούτε μουσική στο αυτοκίνητο; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που οδηγείτε – Ποιο είδος αυξάνει τον κίνδυνο για ατύχημα

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε κάνουν πρεμιέρα και πόσο θα διαρκέσουν

Παπαθανάσης: Η Ελλάδα το 2025 κατέγραψε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:16 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ιωάννινα: Στο χειρουργείο ο 16χρονος που τραυματίστηκε από πυροβολισμό – Κρίσιμη η κατάστασή του

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων διακομίσθηκε ο 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά...
20:50 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες – Ο ένας φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σήμερα, Πρωτοχρονιά, έ...
20:36 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο 65χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με την μηχανή του στην Πρέβεζα

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων διακομίσθηκε ένας ο 65χρονος από την Πρέβεζα, ο οποίος...
19:52 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Χανιά: Οι αγρότες έκαναν Πρωτοχρονιά στα μπλόκα – Φωτογραφίες από την κοπή της Βασιλόπιτας στα Μεγάλα Χωράφια

Το 2026 έκανε ποδαρικό στα Χανιά με κινητοποιήσεις, καθώς οι αγρότες συνεχίζουν να βρίσκονται ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι