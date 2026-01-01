ΗΠΑ: Ο Τραμπ αναβάλλει μέχρι το 2027 την αύξηση των δασμών σε εισαγόμενα έπιπλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε κατά ένα έτος την αύξηση των δασμών σε ορισμένα εισαγόμενα έπιπλα, λίγο πριν από την αρχικά προγραμματισμένη έναρξη ισχύος του φορολογικού αυτού μέτρου σήμερα τα μεσάνυχτα.

Οι δασμοί 30% σε ορισμένα έπιπλα με σταθερά καλύμματα και 50% σε ντουλάπια κουζίνας αναβάλλονται μέχρι τον Ιανουάριο του 2027.

«Λόγω των παραγωγικών συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων ξύλου, ο πρόεδρος αναβάλλει την αύξηση των δασμών για να επιτρέψει περαιτέρω διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Τον Οκτώβριο, ο Τραμπ επέβαλε νέους δασμούς 10% σε εισαγωγές ξυλείας και 25% σε έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας για να προστατεύσει, σύμφωνα με τον ίδιο, την παραγωγική ικανότητα στις ΗΠΑ.

Στελέχη της αγοράς εξέφρασαν ωστόσο ανησυχίες για την έλλειψη κατασκευαστικής δυνατότητας στις ΗΠΑ, με τη χώρα να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές από την Κίνα, το Μεξικό και το Βιετνάμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ