Σύνοψη από το

  • Η νέα χρονιά στη Βόρεια Κορέα ξεκίνησε με λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις στην Πιονγιάνγκ και ηχηρά πολιτικά μηνύματα που υπογραμμίζουν τη στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία και τα σχέδια επέκτασης των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό.
  • Ο ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν επαίνεσε τους στρατιώτες για την ενίσχυση της «ανίκητης συμμαχίας» με τη Ρωσία, καλώντας τους να πολεμήσουν «για τον αδελφικό ρωσικό λαό».
  • Αναμένεται το 9ο Συνέδριο του κυβερνώντος Κόμματος που θα καθορίσει την πορεία της χώρας για τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ ο Κιμ άφησε να εννοηθεί περισσότερες δράσεις στο εξωτερικό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κιμ Γιονγκ Ουν: Επαίνεσε την «ανίκητη συμμαχία» με τη Ρωσία στην Πρωτοχρονιάτικη ομιλία του – Υπονόησε περισσότερες στρατιωτικές δράσεις στο εξωτερικό
Φωτογραφία: Reuters

Η νέα χρονιά στη Βόρεια Κορέα ξεκίνησε με λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις στην Πιονγιάνγκ, αλλά και με ηχηρά πολιτικά μηνύματα που υπογραμμίζουν τη στρατιωτική συνεργασία της χώρας με τη Ρωσία και τα σχέδια επέκτασης των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό.

Ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, συμμετείχε στους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς, οι οποίοι περιλάμβαναν πυροτεχνήματα, πατριωτικά τραγούδια και χορούς, καθώς και επίδειξη ταε κβον ντό, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο KCNA την Πέμπτη.

Η κόρη του, Τζου Άε, που ορισμένοι αναλυτές θεωρούν πιθανή διάδοχό του, συνόδευε τον Κιμ κατά τις εκδηλώσεις, αγκαλιάζοντας παιδιά μαζί με τον πατέρα της, καθισμένη δίπλα του και κρατώντας το χέρι, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες του KCNA.

Φωτογραφία: Reuters

Σε ομιλία του, ο Κιμ επαίνεσε τις προσπάθειες του βορειοκορεατικού λαού που οδήγησαν σε «επιτυχίες και φαινομενικές αλλαγές» το 2025 και κάλεσε σε ενότητα, καθώς ένα σημαντικό συνέδριο του κόμματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2026 και θα καθορίσει τη μελλοντική πορεία της χώρας.

Η Βόρεια Κορέα αναμένεται να διεξαγάγει το 9ο Συνέδριο του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών της Κορέας, το οποίο θα θέσει τα σχέδια της χώρας για τα επόμενα πέντε χρόνια σε τομείς όπως η ανάπτυξη πυρηνικών και όπλων, καθώς και η οικονομία.

Ο Κιμ επαίνεσε τους στρατιώτες του που μάχονται σε «ξένη γη», συγχαίροντάς τους για την «ηρωϊκή» άμυνα της τιμής του έθνους και δίνοντάς τους εντολή να «είναι γενναίοι».

Το KCNA μετέδωσε τη δήλωσή του: «Καθώς ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε μια εορταστική ατμόσφαιρα για την υποδοχή του νέου έτους, μου λείπετε ακόμα περισσότερο, εσείς που αγωνίζεστε γενναία στα πεδία των μαχών σε ξένη γη, ακόμα και αυτή τη στιγμή».

«Πίσω σας βρίσκονται η Πιονγιάνγκ και η Μόσχα», πρόσθεσε.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας επαίνεσε τους στρατιώτες για την ενίσχυση της «ανίκητης συμμαχίας» με τη Ρωσία, καλώντας τους να πολεμήσουν «για τον αδελφικό ρωσικό λαό».

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι φέτος θα υπάρξουν περισσότερες δράσεις στο εξωτερικό, τονίζοντας τα «αξιοσημείωτα κατορθώματα που θα επιτελέσετε στα πεδία μάχης του εξωτερικού».

Ο Κιμ γιόρτασε την Πρωτοχρονιά με μια πολυτελή τελετή και ομιλία στο στάδιο May Day της Πιονγιάνγκ, σύμφωνα με το KCNA.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η ενίσχυση της συμμαχίας της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία έχει προσφέρει οικονομική ανάσα στο καθεστώς του Κιμ και του έχει επιτρέψει να απορρίπτει τις προτάσεις διαλόγου από τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

Ωστόσο, οι αναφορές από το πεδίο της μάχης περιγράφουν μια ζοφερή εικόνα για τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που εντάσσονται στον πιο αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες.

Οι στρατιώτες της Πιονγιάνγκ έχουν λάβει εντολή να αυτοκτονήσουν παρά να παραδοθούν, σύμφωνα με τις νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών και τις μαρτυρίες δύο Βορειοκορεατών που αιχμαλωτίστηκαν από την Ουκρανία.

Οι δύο άνδρες, που κρατούνται αιχμάλωτοι στο Κίεβο από τον Ιανουάριο του 2025 έπειτα από τραυματισμούς στο πεδίο της μάχης, έχουν εκφράσει την επιθυμία να αποστατήσουν προς τον Νότο.

Με πληροφορίες από: Reuters, Guardian

