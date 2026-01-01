Τραμπ: Λαμβάνει περισσότερη ασπιρίνη από την προτεινόμενη δόση – «Θέλω ωραίο, αραιό αίμα να ρέει στην καρδιά μου»

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι λαμβάνει καθημερινά μεγαλύτερη δόση ασπιρίνης από αυτή που συνιστούν οι γιατροί του, δηλώνοντας: «Θέλω ωραίο, αραιό αίμα να ρέει στην καρδιά μου».
  • Ερωτήματα σχετικά με την υγεία του 79χρονου Τραμπ επανέρχονται, καθώς αρχικά αναφέρθηκε πως υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία (MRI), η οποία αργότερα διευκρινίστηκε ως αξονική τομογραφία (CT scan).
  • Η αξονική τομογραφία πραγματοποιήθηκε «για να αποκλειστούν οριστικά τυχόν καρδιαγγειακά προβλήματα» και δεν έδειξε καμία ανωμαλία, σύμφωνα με τον γιατρό του.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: Λαμβάνει περισσότερη ασπιρίνη από την προτεινόμενη δόση – «Θέλω ωραίο, αραιό αίμα να ρέει στην καρδιά μου»
Φωτογραφία: AP

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι λαμβάνει καθημερινά μεγαλύτερη δόση ασπιρίνης από αυτή που συνιστούν οι γιατροί του, σε μια συνέντευξη που έδωσε στη Wall Street Journal, προκαλώντας νέες συζητήσεις για την υγεία του.

«Λένε ότι η ασπιρίνη είναι καλή για την αραίωση του αίματος, και δεν θέλω παχύ αίμα να ρέει στην καρδιά μου», είπε ο Τραμπ στην εφημερίδα.

«Θέλω ωραίο, αραιό αίμα να ρέει στην καρδιά μου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ;»

Ο 79χρονος Τραμπ είναι ο δεύτερος γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, μετά τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εγκατέλειψε την προσπάθεια επανεκλογής το 2024 λόγω ερωτημάτων σχετικά με την καταλληλότητά του για το αξίωμα και ήταν 82 ετών όταν αποχώρησε πριν από ένα χρόνο.

Η καθημερινή χρήση ασπιρίνης μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες εμφράγματος ή εγκεφαλικού για άτομα άνω των 60 ετών, σύμφωνα με το Mayo Clinic, το οποίο αναφέρει ότι η πιο συνήθης χαμηλή δόση είναι 81mg.

Ωστόσο, ο γιατρός του Αμερικανού Προέδρου, Σον Μπαρμπαμπέλα, δήλωσε στη Wall Street Journal ότι ο Τραμπ λαμβάνει καθημερινά 325mg ασπιρίνης για πρόληψη καρδιολογικών προβλημάτων.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως οι μελανιές στα χέρια του Τραμπ αποδίδονται στο ότι χαιρετά πολλούς ανθρώπους, ενώ ο ίδιος ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι μια μαγνητική τομογραφία (MRI) στην οποία υποβλήθηκε ήταν προληπτική.

Όταν ρωτήθηκαν για την εξέταση MRI, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Μπαρμπαμπέλα δήλωσαν στη WSJ ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε στην πραγματικότητα μια αξονική τομογραφία (CT scan).

Ο Μπαρμπαμπέλα πρόσθεσε ότι οι γιατροί του Τραμπ αρχικά είχαν πει ότι θα κάνουν είτε MRI είτε CT, αλλά αποφάσισαν να προχωρήσουν στην αξονική «για να αποκλειστούν οριστικά τυχόν καρδιαγγειακά προβλήματα».

Η εξέταση δεν έδειξε καμία ανωμαλία, σύμφωνα με τον Μπαρμπαμπέλα.

Πηγή: Reuters

17:35 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Γερμανία: «Πόσο κατάλληλοι είστε για πόλεμο» – Τα έντυπα σε 18χρονους και οι νέοι νόμοι περί στρατολόγησης

Η Γερμανία εντείνει τις προετοιμασίες για πόλεμο – ξεκινώντας από τους έφηβους.  Από αυτή την ...
16:42 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία – Ουκρανία: Αλληλοκατηγορίες για τις πρωτοχρονιάτικες επιθέσεις – Νέα συστήματα Πάτριοτ αναπτύσσει το Κίεβο

Πρωτοχρονιά με εκατέρωθεν επιθέσεις ζουν οι άνθρωποι στην Ουκρανία, με την Μόσχα και το Κίεβο ...
16:14 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Η στιγμή που ξεσπά η πύρινη κόλαση στο μπαρ – Τα βεγγαλικά στις σαμπάνιες και η φωτιά στο υπόγειο που εγκλώβισε τον κόσμο

Την τρομακτική στιγμή που η οροφή του υπογείου παίρνει φωτιά στο μπαρ, “Le Constellation...
15:16 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Πρωτοχρονιά με θύματα στη Γερμανία: Δύο νεκροί, δεκάδες πυρκαγιές και τραυματίες – Αστυνομικοί δέχθηκαν επιθέσεις

Δύο 18χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη αυτοσχέδιων πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια της νύχτ...
