Γερμανία: «Πόσο κατάλληλοι είστε για πόλεμο» – Τα έντυπα σε 18χρονους και οι νέοι νόμοι περί στρατολόγησης

  • Η Γερμανία εντείνει τις προετοιμασίες για πόλεμο, με κάθε Γερμανό άνω των 18 ετών να είναι νομικά υποχρεωμένος να απαντήσει σε ερωτήσεις του στρατού, ως μέρος ενός νέου προγράμματος στρατιωτικής θητείας.
  • Δεκάδες χιλιάδες έφηβοι θα λάβουν μια υποχρεωτική έρευνα 14 ερωτήσεων από τη Bundeswehr, στην οποία θα ερωτηθούν για το πόσο κατάλληλοι είναι για μάχη. Η παράβλεψη του εντύπου δεν αποτελεί επιλογή, με τους νέους άνδρες να αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως και 1.000 ευρώ.
  • Από τον Ιούλιο του 2027, όλοι οι άνδρες ηλικίας 18 ετών θα υποχρεούνται από το νόμο να υποβληθούν σε στρατιωτική ιατρική εξέταση για να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους για υπηρεσία. Ο στρατός θα έχει την εξουσία να καλεί την αστυνομία για όσους αρνούνται επανειλημμένα να προσέλθουν.
Η Γερμανία εντείνει τις προετοιμασίες για πόλεμο – ξεκινώντας από τους έφηβους.  Από αυτή την εβδομάδα, κάθε Γερμανός άνω των 18 ετών, θα είναι νομικά υποχρεωμένος να απαντήσει σε ερωτήσεις του στρατού, ως μέρος ενός νέου προγράμματος στρατιωτικής θητείας που εγκρίθηκε εν μέσω αυξανόμενων φόβων για μια μεγάλη σύγκρουση στην Ευρώπη.

Δεκάδες χιλιάδες έφηβοι θα λάβουν μια υποχρεωτική έρευνα 14 ερωτήσεων από τη Bundeswehr, (Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις) στην οποία θα ερωτηθούν όχι μόνο για το πόσο ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο στρατό, αλλά και για το πόσο κατάλληλοι είναι για μάχη και πόσο γρήγορα θα μπορούσαν να είναι έτοιμοι για υπηρεσία.

Η παράβλεψη του εντύπου δεν αποτελεί επιλογή. Οι νέοι άνδρες που αρνούνται να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο – ή αγνοούν επανειλημμένα τα αιτήματα του στρατού για συμπλήρωση του εντύπου – αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως και 1.000 ευρώ, παρόλο που οι υπουργοί επιμένουν ότι το πρόγραμμα δεν αποτελεί πλήρη στρατολόγηση.

Η έρευνα εμβαθύνει σε προσωπικά στοιχεία. Οι έφηβοι καλούνται να αξιολογήσουν την προθυμία τους να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις σε κλίμακα από το ένα έως το δέκα, να δηλώσουν πότε θα είναι διαθέσιμοι για υπηρεσία και για πόσο χρονικό διάστημα, και να αποκαλύψουν εάν έχουν κάποια αναπηρία. Θα μπορούσε να παρομοιάσει κανείς την διαδικασία με την αντίστοιχη που στην Ελλάδα είναι γνωστή ως «περιοδεύουσα στρατολογία» ή αλλιώς «περιοδεύων».

Οι προσωπικές πληροφορίες

Οι ερωτηθέντες πρέπει να παρέχουν βασικές προσωπικές πληροφορίες, όπως το βάρος, την ηλικία, τα προσόντα και τις γλώσσες που μιλούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν μια ευθεία αυτοαξιολόγηση της φυσικής τους κατάστασης, επιλέγοντας από επιλογές που κυμαίνονται από «πολύ καλή» έως «χαμηλή».

Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζει επίσης πιθανές στρατιωτικές σταδιοδρομίες, από το στρατό, το ναυτικό και την αεροπορία έως ρόλους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της υλικοτεχνικής υποστήριξης – μια κίνηση που, σύμφωνα με τους επικριτές, μοιάζει περισσότερο με πρόσληψη παρά με απλή συλλογή δεδομένων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, από τον Ιανουάριο και μετά θα αποστέλλονται περίπου 54.000 ερωτηματολόγια κάθε μήνα, γεγονός που υπογραμμίζει την κλίμακα της επιχείρησης. Για τις γυναίκες άνω των 18 ετών η διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική.  Ωστόσο μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο εθελοντικά εάν ενδιαφέρονται να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις.

Και η πίεση δεν σταματάει στα χαρτιά. Από τον Ιούλιο του 2027, όλοι οι άνδρες ηλικίας 18 ετών θα υποχρεούνται επίσης από το νόμο να υποβληθούν σε στρατιωτική ιατρική εξέταση για να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους για υπηρεσία.

Σε μια εντυπωσιακή κλιμάκωση, το γερμανικό υπουργείο άμυνας επιβεβαίωσε ότι ο στρατός θα έχει την εξουσία να καλεί την αστυνομία για νεαρούς άνδρες που αρνούνται επανειλημμένα να προσέλθουν στην εξέταση.

