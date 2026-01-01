Μπαρτζώκας για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι» – Βεζένκοφ: «Είμαστε πανέτοιμοι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας εν όψει της αυριανής (2/1-21:15) αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague, υπογράμμισε το πόσο καλά γνωρίζονται οι δύο ομάδες και είπε ότι δεν περιμένει να υπάρξουν εκπλήξεις ενώ τόνισε ότι «για να κερδίσεις σ’ αυτή την έδρα, στην οποία οι περισσότεροι χάνουν εκεί, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι».

Δηλώσεις Μπαρτζώκα

Για την ύπαρξη κάποιας έκπληξης από τα ομάδες: «Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερη έκπληξη, κάποιες προσαρμογές υπάρχουν σε κάθε παιχνίδι. Δεν νομίζω όμως πως θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις. Ας επικεντρωθούμε σ’ αυτό το ματς, όχι στα άλλα ντέρμπι, αυτό είναι ένα ειδικό ματς.

Ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ καλά τελευταία, φαίνεται από τα αποτελέσματά του, από τους αριθμούς που έχει. Το ρόστερ του, όπως ακούσαμε, θα είναι πλήρες. Και με τη θερμή ατμόσφαιρα που υπάρχει εκεί δημιουργείται μια δύσκολη συνθήκη για τους φιλοξενούμενους. Πόσο μάλλον για εμάς. Οπότε εμείς πρέπει να βασιστούμε στο ομαδικό μας παιχνίδι, όπως κάνουμε στα τελευταία ματς και να πάμε να κερδίσουμε το ματς».

Τις απουσίες: «Ναι, ο Γουόρντ δεν θα παίξει γιατί δεν είναι έτοιμος ακόμη. Και ο ΜακΚίσικ δεν θα παίξει. Οι άλλοι όλοι είναι ΟΚ. Οπότε είναι αρκετά ικανοποιητικός αριθμός καλών παικτών για να χτυπήσουμε το ματς. Εάν είναι σημαντικό σε ένα τέτοιο παιχνίδι να μην έχει ο Ολυμπιακός το “ νεκρό” διάστημα που έχει σε κάποια ματς: Ναι, βέβαια. Είναι σημαντικό να έχουμε συγκέντρωση για 40 λεπτά.

Για να κερδίσεις σ’ αυτή την έδρα, στην οποία οι περισσότεροι χάνουν εκεί, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Να μην τους δώσουμε την μπάλα στα χέρια και να μην πάνε στο transition, με παίκτες που είναι πολύ ικανοί σ’ αυτό, όπως ο Ναν και ο Όσμαν. Οπότε το πως θα το εκτελέσουμε».

Το χρονικό σημείο της αναμέτρησης: «Σε τελική ανάλυση παίζουμε πάντα κοντά στα 10 παιχνίδια μέσα στη χρονιά. Έχουμε παίξει μία, για το πρωτάθλημα, ήταν πολύ νωρίς. Οι δύο ομάδες ήταν αρκετά ανέτοιμες, γιατί είδαμε και το ματς αυτό. Η εκτέλεση και η δική μας και του Παναθηναϊκού δεν έχει σχέση με το πως είναι τώρα.

Οι ομάδες είναι πολύ πιο έτοιμες τώρα, πολύ πιο συμπαγείς. Παίζουν καλύτερα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε σε αυτό. Πάνω κάτω γνωρίζουμε τα ατομικά χαρακτηριστικά του Παναθηναϊκού κι εκείνοι τα δικά μας. Επίσης γνωρίζουμε τις φιλοσοφίες τις προπονητικές. Οπότε δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις σε αυτά τα ματς».

Την υπόθεση του Τζόουνς: «Πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να κάτσω να ασχοληθώ εγώ ο ίδιος; Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν ασχολούμαι. Όπως γνωρίζετε έχουμε κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται μ’ αυτά, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός. Εμείς κάνουμε κάποιες εισηγήσεις για να δυναμώσουμε την ομάδα μας, μαζί με τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν σ’ αυτή την κατεύθυνση, να κάνουν την ομάδα όσο πιο δυνατή γίνεται στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Δηλαδή, από εδώ και πέρα είναι τα σημαντικά παιχνίδια, θα κριθούν οι τίτλοι και ούτω καθεξής.

Θα το κάνουμε όπως όλες οι ομάδες, είναι πολλές ομάδες στην αγορά για τέτοια πράγματα, φάνηκε κιόλας από κάποιες κινήσεις που γίνονται τώρα. Επειδή υπάρχει αυτή η ημερομηνία, η 5η Ιανουαρίου, που είναι για μεταγραφές ομάδα της EuroLeague σε ομάδα της EuroLeague, δίνουμε τώρα μεγαλύτερη έμφαση. Είμαστε στην αγορά, αλλά καταλαβαίνετε ότι παίζουμε παιχνίδι αύριο και δεν θα ήθελα να αναφερθώ σ’ αυτό, θα ήταν τελείως λάθος».

Βεζένκοφ: «Είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης»

«Είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης, στον νικητή δίνει μία εβδομάδα να ανέβει η ψυχολογία του, στον ηττημένο το σκέφτεσαι λίγο παραπάνω». Λόγια, μεταξύ άλλων του Σάσα Βεζένκοφ, μιλώντας εν όψει της αυριανής (2/1-21:15) αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού μίλησε για την ιδιαιτερότητα του αγώνα: «Tο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός είναι ιδιαίτερο παιχνίδι για τους φιλάθλους, τους οργανισμούς, τις ομάδες. Εμείς ως επαγγελματίες το προσεγγίζουμε ως ένα ακόμα παιχνίδι, τελειώνει ο 1ος γύρος, θέλουμε να δούμε σε τι βαθμό ετοιμότητας είμαστε για ένα μεγάλο παιχνίδι και είμαστε έτοιμοι να πάμε να παλέψουμε στο 100% .

Είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης, στον νικητή δίνει μία εβδομάδα να ανέβει η ψυχολογία του, στον ηττημένο το σκέφτεσαι λίγο παραπάνω. Αλλά με το πρόγραμμα που έχουμε, η νίκη και η ήττα ξεχνιέται στο ίδιο βράδυ. Σίγουρα όμως θέλουμε τη νίκη στο 1000%. Σίγουρα μία τέτοια νίκη δίνει το έξτρα μπουστ, ξέρουμε την ατμόσφαιρα, οι περισσότεροι έχουμε παίξει πολλά τέτοια παιχνίδια και είμαστε έτοιμοι για μάχη».

Την προσέγγιση του ματς: «Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε έτσι, σίγουρα όμως το κίνητρο που έχουμε, η ψυχή που πρέπει να βάλουμε, να κερδίσεις εκεί πρέπει να κάνεις το τέλειο μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση. Ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Το έχουμε ξανακάνει και πάμε πανέτοιμοι γι’ αυτό».

Τους αγώνες μέσα στις εορτές: «Είμαστε συνηθισμένοι, είμαστε ευλογημένοι που κάνουμε αυτό που αγαπάμε αλλά και πέρσι τέτοια μέρα ταξιδεύαμε για το Κάουνας οπότε έχουμε συνηθίσει. Σε όλους αρέσει να παίζουμε παιχνίδια και δεν έχει να κάνει με το ότι είναι 2/1».

Το ματσάρισμα με τον Χουάντσο: «Ποτέ δε βλέπω ποιος είναι ο αντίπαλος, πάντα συγκεντρώνομαι στο τι θα κάνω εγώ, έτσι προσεγγίζω τα παιχνίδια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ