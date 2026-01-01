Άγιος Δημήτριος: Βίντεο ντοκουμέντο με τον «αστυνομικό» που έκλεψε το πορτοφόλι 33χρονου σε στάση λεωφορείου

Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από το περιστατικό της κλοπής σε βάρος άνδρα, που περίμενε σε στάση λεωφορείου, το βράδυ της Τρίτης, στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης, που παρίστανε τον αστυνομικό, έκανε έλεγχο και πήρε το πορτοφόλι του άνδρα, ο οποίος αντέδρασε με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πάλη μεταξύ τους.

Το MEGA έφερε στο φως το βίντεο που καταγράφει το επίμαχο περιστατικό. Όλα εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ, όταν ο δράστης, οδηγώντας επιβατικό όχημα, πλησίασε έναν 33χρονο που περίμενε σε στάση λεωφορείου στην περιοχή.

Παριστάνοντας τον αστυνομικό, του ζήτησε επιτακτικά να σηκώσει τα χέρια, προκαλώντας του φόβο και αιφνιδιασμό. Εκμεταλλευόμενος τη στιγμή, άρπαξε από την τσάντα του θύματος το πορτοφόλι, το οποίο περιείχε 200 ευρώ.

Όταν ο 33χρονος αντιλήφθηκε τι έχει συμβεί, επιχείρησε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένταση μεταξύ τους. Παρά τη συμπλοκή, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει με το αυτοκίνητό του, ενώ οι Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του.

Δείτε το βίντεο:

 

16:35 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

16:07 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

15:40 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

14:49 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

