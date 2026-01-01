Ντορέττα Παπαδημητρίου-Γιώργος Γεροντιδάκης: Το χιουμοριστικό βίντεο από το ταξίδι τους στο Παρίσι και οι ευχές για «μια καταπληκτική χρονιά»

  Πριν από λίγες ημέρες, η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης έκαναν την πρώτη τους κοινή «εμφάνιση» στα social media, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στο Παρίσι.
  Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο από το ταξίδι της με τον σύντροφό της στη Γαλλία. Σε αυτό τους βλέπουμε να αντιδρούν με αστείες γκριμάτσες μπροστά από τα αξιοθέατα.
  Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ηθοποιός ευχήθηκε «Να έχουμε μια καταπληκτική χρονιά γεμάτη όμορφα ταξίδια μέσα μας κι έξω μας. Υγεία, αγάπη, τύχη, δημιουργία» στους ακολούθους της.
Πριν από λίγες ημέρες, η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης έκαναν την πρώτη τους κοινή «εμφάνιση» στα social media.

Η πρώτη φωτογραφία τους που μοιράστηκαν με τους ακόλουθούς τους, έδειχνε το ζευγάρι σε στιγμές χαράς και διασκέδασης στη Disneyland του Παρισιού.

Σήμερα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου επέλεξε να δημοσιεύσει και ένα βίντεο από το ταξίδι της με τον σύντροφό της, στη Γαλλία. Στο χιουμοριστικό βίντεο τους βλέπουμε να αντιδρούν με αστείες γκριμάτσες μπροστά από τα αξιοθέατα του Παρισιού.

«Να έχουμε μια καταπληκτική χρονιά γεμάτη όμορφα ταξίδια μέσα μας κι έξω μας. Υγεία, αγάπη, τύχη, δημιουργία. Εικόνες που θα μας κάνουν να μένουμε με το στόμα ανοιχτό μόνο από χαρά και θα μας γεμίζουν ευγνωμοσύνη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ευχόμενη καλή χρονιά στους ακολούθους της.

Δείτε την ανάρτηση:

