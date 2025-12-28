Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Ανάρτησαν στα social media την πρώτη κοινή φωτογραφία τους

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Ντορέττα Παπαδημητρίου Γιώργος Γεροντιδάκης

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης, μπορεί να μην έχουν επιβεβαιώσει τη σχέση τους, ωστόσο έκαναν την πρώτη τους κοινή «εμφάνιση» στα social media.

H γνωστή ηθοποιός αποφάσισε να δημοσιεύσει στο Instagram την πρώτη κοινή φωτογραφία της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη. Το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμές χαράς και διασκέδασης στη Disneyland του Παρισιού. Στην φωτογραφία βλέπουμε την Ντορέττα Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Γεροντιδάκη να κάθονται δίπλα δίπλα σε ένα από τα roller coaster του πάρκου.

Δείτε το φωτογραφία που ανέβασε η Ντορέττα Παπαδημητρίου σε Insta Story:

