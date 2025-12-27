Τραγωδία στη Λήμνο: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του 35χρονος

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Λήμνου η είδηση του αιφνίδιου θανάτου ενός 35χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LimnosReport.gr, τον άνδρα βρήκαν συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία και ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, με τον 35χρονο να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Λήμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών αναφέρουν ότι ο θάνατός του επήλθε κατά τις μεσημεριανές ώρες. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Για τον λόγο αυτό έχει διαταχθεί νεκροψία – νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Η είδηση του πρόωρου χαμού του 35χρονου έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους του, αλλά και την τοπική κοινωνία.